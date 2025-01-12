《我的完美秘書》這幕金度勳竟想著「如何更變態」XD 李浚赫被讚很帥害羞揍他XD

還記得《我的完美秘書》第二集我們PEOPLEZ「爹系秘書」劉恩浩和CTO（技術長）禹正勛理事的Bromance嗎？

劉恩浩（李浚赫 飾）首次來到PEOPLEZ，再次展現絕佳反應力，半公主抱(?)接住喝醉踉蹌的禹正勛（金度勳 飾），禹正勛一副被電到的樣子，還捏劉恩浩手臂吃人家豆腐XDD──



花絮影片可見這場戲一開始便充滿笑聲，金度勳笑盈盈地練習如何踉蹌，還要練習捏手臂「怎麼樣才會看起來更變態」，畫面雖沒拍到李浚赫的表情，但能聽見他捏回去金度勳的手臂淡淡地說：「已經很變態了。」金度勳笑成XD臉蹲下……



金度勳還要演出碰碰李浚赫的下巴端詳對方的臉，一副被迷到後認證這名新秘書。戲外金度勳也很欣賞李浚赫的臉，排練一句台詞就忍不住轉頭向其他人說：「真的很帥啊……」李浚赫聽了害羞地作勢揍了揍金度勳肚子XD。



▼花絮影片（已定位4:40）



另一場劉恩浩在PEOPLEZ正式與新上司姜智允代表（韓志旼 飾）打招呼的戲，第一次排練時李浚赫喊完「早安」，韓志旼就問：「不是說好要在這裡露出殺人微笑嗎？」全場都笑了，咸俊浩導演笑問：「還有『殺人微笑』這種東西啊？」李浚赫俏皮地擺了擺手指向韓志旼否認XD。



後續李浚赫聽話(?)展現殺人微笑後，又見他害羞到握緊拳頭XDD。



▼花絮影片（已定位0:02）



兩支花絮網友看了說「李浚赫的臉是男人看了也會迷住的」、「度勳你也很帥，帥到極點的牛相天（編按：牛奶香草天使縮寫「밀바엔」，粉絲對李浚赫取的暱稱）怎麼害羞了呢」、「美男美女的羅曼史總是真理」、「兩人為什麼現在才搭檔呢嗚嗚，要給選角的人頒獎吧，這麼適合」、「李浚赫的解答是愛情劇」……等等。

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