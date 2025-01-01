金正賢《KBS演技大賞》獲獎，當所有人面向主持人徐玄道歉！韓網友氣炸：「連道歉都很自私」
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金正賢《KBS演技大賞》獲獎，當所有人面向主持人徐玄道歉！韓網友氣炸：「連道歉都很自私」

明星   2025年1月1日   星期三14:13   Yuan  

（封面圖源：Story J Company、TVDaily）

《2024 KBS演技大賞》在12月31日舉行，但因濟州航空失事取消紅毯活動和直播節目，改為錄製播出。

當天典禮由張聖圭、徐玄、文相敏擔任主持人，雖然沒有進行直播，但有參加典禮的粉絲也通過文字寫下相關內容。有位網友就在 X（舊推特）寫道：「金正賢到底在想什麼，在自己發表獲獎感言的時候，向正在主持節目的徐玄道歉了？真是了不起，呵呵，第一次看到這麼慢又自私的道歉。」
（圖源：TVDaily）

而這也立即在韓網引發熱烈討論（the qoo 回覆已經突破1000則），韓網友：「真沒有眼力見啊」、「我當時在現場，道歉的時候對著鏡頭打招呼，然後轉過頭在MC席上打招呼，呵呵呵呵，真的要瘋了」、「徐玄好像也很爲難，私底下做吧！爲什麼在那裡...」、「啊哦，好氣人啊」、「你這個瘋子！爲什麼總是給徐玄拉屎」、「不僅是徐玄，應該向所有工作人員、觀眾道歉，應該公開道歉」、「如果是直播的話，會很尷尬的，幸虧是錄製播出」、「一年的收尾爲什麼是這樣的...」、「再看一次也很生氣，男演員們的水平如此讓人好奇」、「真的好自私啊！這麼晚了還毫無顧忌地道歉呢」、「連道歉都很自私」、「哎呦... 以後也不會看他出演的電視劇了」、「私下裡說...在公開的地方幹什麼呢」等等。
（圖源：黃Viu煲劇平台《熨斗家族》劇照）

金正賢在2018年電視劇《時間》的製作發佈會上，全程黑臉，甚至拒絕和女主角徐玄挽手臂合照，因此引發軒然大波。事情並未到此結束，電視劇拍攝僅剩下最後4集時，金正賢突然宣佈退出，他的經紀公司再次緊急回應稱金正賢早已出現健康問題，才不得已與劇組協商，決定中途退出。2021年他也通過親筆信道歉，時隔多年又在公開場合向徐玄道歉，再次引發熱烈討論。
（圖源：TVDaily）

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