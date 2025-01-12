「確定有加蒜頭！」白湯匙主廚崔鉉碩來台獻上招牌料理〜自嘲個性健忘一年買20把傘

因實境料理綜藝《黑白大廚》而在台知名度相當高的白湯匙主廚崔鉉碩，與台灣外送平台合作推出「蒜香蛤蜊義大利麵」以及「人蔘雞湯」兩道獨家料理，讓在台灣的民眾也可輕鬆在家裡吃到他所精心設計的料理！為此崔主廚也特別來台，並來到夜市品嘗經典小吃。

崔鉉碩主廚在韓國精緻餐飲業已有30多年的經歷，本人外型更是高大帥氣，曾在《黑白大廚》節目中因為「忘了加蒜頭」而被評審批評義大利麵口感超嫌油膩，讓大家看到崔鉉碩主廚總想要問他這次有沒有加蒜頭？對於大家總是記得這個失誤，讓他更堅定地告訴大家「這次確定有加蒜頭」，也現場為大家重現他的「蒜香蛤蜊義大利麵」，帥氣動作讓媒體爭相搶拍。



本次與外送平台的合作，崔鉉碩主廚表示，團隊花了許多心思思考該如何以外送的方式呈現與餐廳一樣的美味料理，加上台灣的食材與韓國也略有不同，在幾經思考並且重新調整後，向台灣民眾們推出「蒜香蛤蜊義大利麵」以及「人蔘雞湯」，相當有特色，大家現在也能輕鬆透過外送平台品嘗到主廚的美味料理。



崔主廚表示，自己的旅行時常以美食為主，品嘗世界各地的美食並且作為日後創作新菜單的靈感，本次的台灣之行也將讓他把品嘗到的味道都好好記起來，成為日後的創作能量。一抵台他就品嘗了台灣的粽子，口感相當特別，也用外送平台體驗點餐珍珠奶茶，覺得快速又好用。他也透露雖然自己是精緻餐飲的主廚，也是時常利用外送平台點餐的，一周至少有兩三天會使用到，最常點的餐點就是炸雞跟Pizza類食物。



常被大家提到他在節目中忘記放蒜頭的這件事情，他表示自己個性就是很健忘，他說媽媽每年都會先買好20把雨傘放在家裡，然後等到一年過去可能只剩下一兩把了，可見得他時常忘東忘西的。他也表示《黑白大廚》拍攝期間最常曾經連續38小時沒有休息，加上壓力真的很大，所以在第二季他絕對不再以參賽者的身分參與其中。



晚上崔鉉碩主廚更是來到臨江夜市品嘗一些排隊美食，包含了地瓜球、米粉湯、鹽水雞、鹽酥雞、藥燉排骨等等，每一種他都品嘗得津津有味，捨不得離開，無奈時間有限，主辦單位更貼心為主廚打包回飯店讓他盡情享用，希望主廚本次的台灣之行收穫滿滿。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞