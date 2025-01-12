「确定有加蒜头！」白汤匙主厨崔铉硕来台献上招牌料理〜自嘲个性健忘一年买20把伞

因实境料理综艺《黑白大厨》而在台知名度相当高的白汤匙主厨崔铉硕，与台湾外送平台合作推出「蒜香蛤蜊义大利面」以及「人蔘鸡汤」两道独家料理，让在台湾的民众也可轻松在家里吃到他所精心设计的料理！为此崔主厨也特别来台，并来到夜市品尝经典小吃。

崔铉硕主厨在韩国精致餐饮业已有30多年的经历，本人外型更是高大帅气，曾在《黑白大厨》节目中因为「忘了加蒜头」而被评审批评义大利面口感超嫌油腻，让大家看到崔铉硕主厨总想要问他这次有没有加蒜头？对於大家总是记得这个失误，让他更坚定地告诉大家「这次确定有加蒜头」，也现场为大家重现他的「蒜香蛤蜊义大利面」，帅气动作让媒体争相抢拍。



本次与外送平台的合作，崔铉硕主厨表示，团队花了许多心思思考该如何以外送的方式呈现与餐厅一样的美味料理，加上台湾的食材与韩国也略有不同，在几经思考并且重新调整后，向台湾民众们推出「蒜香蛤蜊义大利面」以及「人蔘鸡汤」，相当有特色，大家现在也能轻松透过外送平台品尝到主厨的美味料理。



崔主厨表示，自己的旅行时常以美食为主，品尝世界各地的美食并且作为日后创作新菜单的灵感，本次的台湾之行也将让他把品尝到的味道都好好记起来，成为日后的创作能量。一抵台他就品尝了台湾的粽子，口感相当特别，也用外送平台体验点餐珍珠奶茶，觉得快速又好用。他也透露虽然自己是精致餐饮的主厨，也是时常利用外送平台点餐的，一周至少有两三天会使用到，最常点的餐点就是炸鸡跟Pizza类食物。



常被大家提到他在节目中忘记放蒜头的这件事情，他表示自己个性就是很健忘，他说妈妈每年都会先买好20把雨伞放在家里，然后等到一年过去可能只剩下一两把了，可见得他时常忘东忘西的。他也表示《黑白大厨》拍摄期间最常曾经连续38小时没有休息，加上压力真的很大，所以在第二季他绝对不再以参赛者的身分参与其中。



晚上崔铉硕主厨更是来到临江夜市品尝一些排队美食，包含了地瓜球、米粉汤、盐水鸡、盐酥鸡、药炖排骨等等，每一种他都品尝得津津有味，舍不得离开，无奈时间有限，主办单位更贴心为主厨打包回饭店让他尽情享用，希望主厨本次的台湾之行收获满满。



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