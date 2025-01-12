《魷魚遊戲2》黃東赫導演發言再惹爭議：完全不理解民眾為何不能原諒T.O.P，那件事都已經過去6、7年了

《魷魚遊戲2》的開播無疑讓等待已久的全球劇迷狂歡，雖然有觀眾評價「劇情不如第一季」，但仍不影響該劇的收看熱潮席捲全球。 但對韓國本土觀眾來說，有着無法接受的一點，那就是「薩諾斯」的扮演者、男團BIGBANG前成員T.O.P，他因吸食大麻而被詬病。

T.O.P扮演的「薩諾斯」宛若他真實人生的再現，是Rapper，也是癮君子。 韓國觀眾們完全不想在作品中看到有「呼麻」劣跡的演員亮相，於是從《魷魚遊戲2》上線開始，幾乎每天他都登上熱搜，輿論都是負面評價。 對於「薩諾斯」的選角，黃東赫導演早在公開演員陣容時就曾誇下海口稱「看過他的表演後大家在做評價也不遲」，對T.O.P的演技充滿了信心。

然而電視劇上映後T.O.P的蹩腳演技遭到廣大本土觀眾的吐槽，黃東赫導演再次出面力挺，稱「被劇中T.O.P的表演感動了，儘管他有漫長的空白期，但作為導演我認為T.O.P展現了令人印象深刻的演技，他對角色的詮釋讓我非常滿意。」導演數次正面支持T.O.P的言論也引起了廣大韓國民眾的不滿，稱這是一次「人脈選角」。



最近黃東赫導演又接受了韓媒《Money Today》的採訪，他又一次提到關於T.O.P的爭議性選角問題，堅定地表示：「沒想到他會這麼難以被原諒。」黃導演解釋，在選角時他參考了過去涉及大麻事件後回歸演藝圈的案例，稱：「從朴正熙總統時代開始，因大麻被抓的人在4年後結束禁演期都復出了。 2000年代也有類似的情況，其中包括一些非常有名的人。 算下來T.O.P的大麻事件已經過去了6到7年，所以我以為大眾會在一定程度上接受他，因此才會選他。」



黃東赫導演透露，他研究了過去涉大麻藝人能否復出的案例後，認為T.O.P也可能獲得原諒，還表示：「關於選角的問題，我聽到了很多意見。 國內對此意見較多，但在大麻合法的海外地區，這類問題並不會成為關注焦點。」



儘管了解國內對於T.O.P的負面反應，黃導演並未因此中止合作，坦言：「不能因為他沒有獲得原諒，就取消他飾演『薩諾斯』的機會。 我對T.O.P說『我們通過作品來展現你是否值得被原諒』。」



據韓媒報導稱除了韓國本土外，海外觀眾對於T.O.P的出演以及演技都多是正面的，尤其是在英語國家，關於他的評價頗高，觀眾稱讚他在劇中對於「吸毒者」角色的出色演繹。

《魷魚遊戲2》自上線以來成為Netflix史上首部在93個統計國家和地區中均排名第一的作品。 截至上線第10天，該劇依然在Netflix全球榜單中位居榜首。

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