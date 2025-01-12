SEVENTEEN夫碩順BSS綁架車銀優！百萬網友按讚呼應：「放開，讓我來～」

夫碩順（BSS）的勝寛與DK跟車銀優同框做什麼！熱情互動僅一天時間就吸引百萬網友，點讚愛心朝聖。

每當心愛的歌手團體回歸，粉絲們也都會非常期待他們會和誰合作舞蹈挑戰challenge，這一次男團SEVENTEEN小分隊BSS夫碩順找來了「臉蛋天才」車銀優為新歌〈CBZ〉助陣，朗朗上口的歌詞：「青春就是現在！」不停重播，搭配上三張帥氣有活力的臉蛋與熱情互動，讓粉絲們看了相當滿足，短短一天多的時間，就吸引了115萬個愛心點讚，反應相當熱烈！



▼〈CBZ〉舞蹈挑戰challenge影片：只見車銀優穩坐C位，先是勝寛靠近在耳邊傳話，接著換DK靠近，車銀優也親密的牽起他的手，沒想到下一秒整個人像小菜一樣直接被端走～。XDDD

網友留言：「我希望我是DK的左手」、「車銀優，如果需要幫忙請眨眼兩下XD」、「有這種好事！放開，讓我來～」、「車銀優和SEVENTEEN合體太瘋狂了」、「也太可愛了吧」、「努力投入角色，卻在最後破功了XD」、「帥哥的組合，看了真開心」、「太好笑了XD」



▼前一支影片則是男團ENHYPEN的JAY與Hoshi一起舞蹈挑戰，完美複製動作展現了精彩的合作：

▼〈CBZ〉完整 MV，找來了四位大明星！嚴正化、鄭英珠等人驚喜現身～：



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