各大韓劇綠葉李允熙過世，曾演《便利店新星》《Law School》《殺人者的購物目錄》
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各大韓劇綠葉李允熙過世，曾演《便利店新星》《Law School》《殺人者的購物目錄》

明星   2025年1月11日   星期六17:12   草莓  

（封面圖源：JTBC《Law School》劇照、Beom官網、SBS《便利店新星》官網）

韓國演藝圈今（11日）傳遺憾消息，出道40載的資深演員李允熙（又譯李胤熙）上午離開人世，享壽64歲。

李允熙過世，享壽64（圖源：Beom官網）

稍早，各大韓媒紛紛報導李允熙過世消息，李允熙經紀公司BEOM娛樂隨後發文證實此事：

「本公司傳達令人遺憾且沉重的，所屬藝人李允熙過世消息。向因突發噩耗而陷入悲傷的遺屬，及珍惜李允熙演員們並為此感到悲傷的所有人，表達深切的慰問。李允熙身為長期為大眾文化作出貢獻的人，是身受眾人喜愛的的珍貴之人。他的離開，對我們所有人來說是莫大損失。

「李允熙透過許多作品為大眾帶來真摯的演技和溫暖的感動，BEOM娛樂將永遠珍藏對李允熙的溫暖記憶與功績，盡全力緬懷他的人生與價值。再次對故人的最後一程表示哀悼。」

李允熙1960年生，1985年以話劇《有湯》出道，40年來在各大韓國電影、戲劇裡稱職扮演綠葉，許多知名電影都有他的身影，如《密陽》扮演「姜長老」，《7號房的禮物》扮檢察官，《金權性內幕》是巫師，而電視劇則有《救救我2》「楊股長」、《Black Dog》訓導主任、《便利店新星》理髮廳老闆「車基福」、《模範計程車》（模範的士）「高牧師」、《Law School》總統……等等。
李允熙曾在《便利店新星》扮理髮廳老闆、大賢爸爸樂團成員之一（圖源：SBS《便利店新星》官網）李允熙《Law School》扮總統（圖源：JTBC《Law School》劇照）

較近的作品有2022年《殺人者的購物目錄》（殺人犯的購物清單）扮演警察「金斗鉉」，前年2023年《盜賊之歌》特別演出一名老人，去年在《遺贈的秘密》扮警察局局長，《魅惑之人》扮「草巖金濟南」。
李允熙《殺人犯的購物清單》扮警察「金斗鉉」（圖源：tvN《殺人犯的購物清單》官網）李允熙《魅惑之人》扮「草巖金濟南」（圖源：tvN《魅惑之人》官網）

BEOM娛樂是李允熙去世前兩週才加入的新經紀公司，當時也拍了新的形象照，令人不捨。

李允熙過世前兩週才拍加入全新經紀公司拍形象照（圖源：Beom官網）

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