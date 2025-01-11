各大韓劇綠葉李允熙過世，曾演《便利店新星》《Law School》《殺人者的購物目錄》

韓國演藝圈今（11日）傳遺憾消息，出道40載的資深演員李允熙（又譯李胤熙）上午離開人世，享壽64歲。

稍早，各大韓媒紛紛報導李允熙過世消息，李允熙經紀公司BEOM娛樂隨後發文證實此事：

「本公司傳達令人遺憾且沉重的，所屬藝人李允熙過世消息。向因突發噩耗而陷入悲傷的遺屬，及珍惜李允熙演員們並為此感到悲傷的所有人，表達深切的慰問。李允熙身為長期為大眾文化作出貢獻的人，是身受眾人喜愛的的珍貴之人。他的離開，對我們所有人來說是莫大損失。

「李允熙透過許多作品為大眾帶來真摯的演技和溫暖的感動，BEOM娛樂將永遠珍藏對李允熙的溫暖記憶與功績，盡全力緬懷他的人生與價值。再次對故人的最後一程表示哀悼。」



李允熙1960年生，1985年以話劇《有湯》出道，40年來在各大韓國電影、戲劇裡稱職扮演綠葉，許多知名電影都有他的身影，如《密陽》扮演「姜長老」，《7號房的禮物》扮檢察官，《金權性內幕》是巫師，而電視劇則有《救救我2》「楊股長」、《Black Dog》訓導主任、《便利店新星》理髮廳老闆「車基福」、《模範計程車》（模範的士）「高牧師」、《Law School》總統……等等。



較近的作品有2022年《殺人者的購物目錄》（殺人犯的購物清單）扮演警察「金斗鉉」，前年2023年《盜賊之歌》特別演出一名老人，去年在《遺贈的秘密》扮警察局局長，《魅惑之人》扮「草巖金濟南」。



BEOM娛樂是李允熙去世前兩週才加入的新經紀公司，當時也拍了新的形象照，令人不捨。



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