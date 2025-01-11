韓志旼&李浚赫新劇《我的完美秘書》第三集收視率破十！網讚男女主顏值高、劇情舒適、化學反應超心動

SBS最新金土劇《我的完美秘書》由韓志旼與李浚赫搭檔演出，昨晚第3集衝到全國收視率10.5%、瞬間最高13.1%，奪得同時段及周末劇冠軍，養眼又浪漫的劇情讓網友沸騰了！

《我的完美秘書》上週首播開出全國5.2%、6.5%收視率，僅僅第3集就衝破10%，比近期另一部大熱劇《現在撥打的電話》的大結局8.6%還要高，足以見得在韓國的受歡迎程度。 同時，目標2049觀眾群的收視率也達到了2.8%，同樣位列同時段第一。



第3集裡，女主角「姜智允」（韓志旼 飾）和「劉恩浩」（李浚赫 飾）從初見的針鋒相對到逐漸互相了解，智允客觀地看到恩浩作為秘書的能力，恩浩也開始理解智允擔任獵頭工作的意義，冷冰冰的對立逐漸轉變為溫暖的笑聲，不斷激發出「浪漫多巴胺」。 結尾處，恩浩為智允撐起一把印有卡通形象的兒童雨傘，可愛圖案再次讓智允發自內心地微笑，也拉近了兩人的距離。



很多觀眾稱讚男女主角的化學反應非常好，劇情輕鬆愉悅、 散發春天般的溫暖氣息：「一開始為顏值而看，現在覺得劇情也很有趣」「收視率不會說謊」「李浚赫真的超帥，為什麼現在才拍浪漫喜劇啦」「沒想到徐東載可以變成這樣」「只看男主的臉都覺得非常有趣」「內容不會太過刺激，反而讓人看得很舒服」「第一集職場霸凌內容看得有點辛苦，第二集開始越來越好看」「 播之前擔心的問題全都沒有出現，感謝編劇」。

《我的完美秘書》每週五六晚間於韓播出，台灣由Hami Video、香港由Netflix同日獨家跟播，今晚即將上架第4集！



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