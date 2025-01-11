各大韩剧绿叶李允熙过世，曾演《便利店新星》《Law School》《杀人者的购物目录》

韩国演艺圈今（11日）传遗憾消息，出道40载的资深演员李允熙（又译李胤熙）上午离开人世，享寿64岁。

稍早，各大韩媒纷纷报导李允熙过世消息，李允熙经纪公司BEOM娱乐随后发文证实此事：

「本公司传达令人遗憾且沉重的，所属艺人李允熙过世消息。向因突发噩耗而陷入悲伤的遗属，及珍惜李允熙演员们并为此感到悲伤的所有人，表达深切的慰问。李允熙身为长期为大众文化作出贡献的人，是身受众人喜爱的的珍贵之人。他的离开，对我们所有人来说是莫大损失。

「李允熙透过许多作品为大众带来真挚的演技和温暖的感动，BEOM娱乐将永远珍藏对李允熙的温暖记忆与功绩，尽全力缅怀他的人生与价值。再次对故人的最后一程表示哀悼。」



李允熙1960年生，1985年以话剧《有汤》出道，40年来在各大韩国电影、戏剧里称职扮演绿叶，许多知名电影都有他的身影，如《密阳》扮演「姜长老」，《7号房的礼物》扮检察官，《金权性内幕》是巫师，而电视剧则有《救救我2》「杨股长」、《Black Dog》训导主任、《便利店新星》理发厅老板「车基福」、《模范计程车》（模范的士）「高牧师」、《Law School》总统……等等。



较近的作品有2022年《杀人者的购物目录》（杀人犯的购物清单）扮演警察「金斗铉」，前年2023年《盗贼之歌》特别演出一名老人，去年在《遗赠的秘密》扮警察局局长，《魅惑之人》扮「草岩金济南」。



BEOM娱乐是李允熙去世前两周才加入的新经纪公司，当时也拍了新的形象照，令人不舍。



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