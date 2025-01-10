【韓網熱門】羅人友兵役被免後首次公開亮相：抱歉，無法公開病名！韓網輿論風向轉變：放過他吧

9日，演員羅人友出席了電視劇《加州汽車旅館》的製作人發佈會，這是他自「免除兵役」爭議以來首次公開亮相。

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對於該爭議，羅人友表示：「「其實在拍攝《加州汽車旅館》（《Motel California》）時，關於免除兵役的新聞出來了，我處於非常忙亂的狀態，拍攝結束後才接到通知。 當時已經很晚了。 這是一個敏感問題，我必須快速做出決定，最終我選擇了沉默。 我認為大家喜歡我，是因為我陽光、充滿活力、積極的一面。 我沒有辦法展現自己艱難、痛苦的一面，所以我總是保持明亮、誇張，盡力表現出來。 我不能透露個人的病情，但我真心希望大家能夠接受真實的我，所以我選擇了誠實地告訴大家。」

韓國網友評論：

1. 記者為什麼要問這些，他是一個病人啊

2. 對，沒必要說，一定要知道的人才是最奇怪的

3. 這是他的私事，別人沒必要知道

4. 免兵役就免了唄，非要鬧出爭議來嗎？

5. 本人都那麼說了，別再問了吧

6. 放過他吧，肯定有難言之隱才不說的啊，生病的人為什麼一定要公開自己生病了呢？ 本來就是按照流程被免除的兵役

7. 可能真的說不出口啊，我也不好意思告訴親朋好友我的病名

8. 我也不好奇，根本不想知道

9. 兵務廳又不吃吃白飯了，如果能服替代役的話，會讓他去服替代役啊

10. 他運氣不好，爆發的時期和宋旻浩事件在一起

11. 作為藝人也有權利不公開自己的病名啊

12. 太無理了，為什麼一定要追問病名呢

13. 所以你知道病名要做什麼呢？

14. 因為生病而被免除兵役的話，兵務廳肯定會檢證啊，外人非得知道具體名稱嗎？

15. 他又沒做錯任何事情，太可惜了

16. 你們該揪著不放的應該是宋旻浩這種人

17. 他自己都說了想要展現明朗快樂的一面，為什麼非得深挖啊，而且民眾也不想知道

18. 老實說個人信息因為服役的問題很輕易就被洩露了出來

19. 我們一點都不好奇，你繼續演戲就好，加油

20. 病名是多麼敏感的事情啊，為什麼要告訴外人

21. 反應確實因人而異，不過這位演員幸好沒有受到太多的惡評。 有些人即使強行曝光了病名，看起來一切正常，還是會被嘲笑，甚至會質疑為什麼服替代役，問如果得了這種病怎麼繼續在娛樂圈生活，鬧得沸沸揚揚。 而這裏的評論反應都很正常，真讓人驚訝。 公益判定並不是犯罪，也沒有必要非要公開個人隱私，留言裡的反應才是對的。

22. 無法理解這件事情為什麼會引發爭議

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