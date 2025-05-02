女團(G)I-DLE出道7年宣佈改名：打破性別限制去掉「G」！預告片引猜測穗珍回歸

女團(G)I-DLE今日通過SNS宣佈啟用新的活動名i-del（아이들），即在原有基礎上去掉開頭的（G）、僅保留後半段並改成小寫字母，作為出道7週年的全新出發，各SNS帳號也已更換全新ID。

i-del解釋稱，去掉英文名裡的G和韓文名（여자）아이들裡的「여자（女子）」，代表團體不再以「女性」或「Gender」為界線，重新建立一個不受任何性別定義的團體身份。 透過這次果敢的品牌重塑，表達了將以音樂展現全新面貌的決心。



自2018年以《LATATA》出道以來，i-del曾推出《Oh my god》、《DUMDi DUMDi》、《火花》、《TOMBOY》、《Nxde》、《Queencard》等多首大熱作品，深受喜愛。去年12月，全體成員已與原所屬經紀公司Cube娛樂完成續約。



同時，i-del還宣佈將於今日發行特別專、5月19日發行第8張迷你專輯，並公開名為「for（G）」的影片。片中出現一口寫有字母G的棺材，i-del和眾人一起舉杯慶賀，配樂致敬了出道曲《LATATA》。



影片公開後，部份西方粉絲猜測棺材裡也許藏著前成員穗珍、期待六位成員一起慶祝出道7週年，也有人表示不應給她們太多壓力、尊重她們的任何決定。穗珍於2018年作為(G)I-DLE成員出道，2021年因校園暴力爭議退團，2023年復出開展SOLO活動至今。



▽i-dle全新預告片《for（G）》：



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