MBC大賞之夜韓石圭難掩悲痛！發言哽咽中斷，提前退場！原來是因為這件事：勾起1997年惡夢

濟州航空7C2216空難導致179人遇難，之後韓國迅速進入一周國家哀悼期，因正值2024年年末，三大台大部份頒獎典禮和歌謠慶典都選擇停播或錄播，並未直播慶祝。

「MBC演技大賞」中男演員韓石圭憑藉《如此親密的背叛者》中的出色表現，順利拿下了「大賞」。



發表獲獎感言時，韓石圭提到了濟州航空慘案，並表達了深切的歉意和哀悼之情。 他在領獎台上說道：「在這樣大的悲劇發生之際，還舉辦這樣的頒獎典禮，我感到非常抱歉。 向濟州航空慘案的遇難者及其家屬致以誠摯的慰問。 我的表演是在傳遞家庭珍貴意義的過程中表達情感，但對於那些失去家人的人來說，我說這些話顯得格外抱歉。」話音未落，他已泣不成聲。 最終韓石圭未能完成獲獎感言，就從舞台上走了下來。

實際上韓石圭有著痛苦的過往。 他曾在1997年的關島大韓航空墜機事故中失去了大學前輩兼人生導師——配音演員張世俊。 那場空難導致228人遇難。 原本張世俊與妻子（配音演員鄭景愛），以及兩個兒子一起前往關島度假，卻在這場悲劇中全家罹難。



張世俊是一位才華橫溢的配音演員，曾為動畫《灌籃高手》中的流川楓以及成龍的韓語配音獻聲。 他曾勸韓石圭「與其做配音演員，不如走演員的道路更適合」，並引導他成為一名演員，這也是韓石圭人生與事業上的恩人。 在那場悲劇中痛失好友之後韓石圭曾表示：「我希望通過演技，向人們傳達真摯的情感。」



在此次榮獲2024 MBC演技大賞的作品《如此親密的背叛者》中，韓石圭也通過作品傳遞了家庭的珍貴和關係修復的重要性，帶來了深刻的感動。 他的哀悼之詞也向經歷悲劇的人們傳達了真誠的安慰。 觀眾們看到韓石圭的獲獎場面，也紛紛落淚。 網友們留言道：「這是最令人心痛的獲獎感言」、「經歷了這次事故，他一定感到非常痛苦」、「想起前輩張世俊配音演員，感覺更讓人心疼」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞