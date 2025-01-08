【韓網熱門】十分好奇「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫！網友：馬上你就能體會到了

為宣傳新劇《我的完美秘書》，主角李浚赫與韓志旼一起做客了劉在錫、柳演錫主持的《只要有空》。

柳演錫最近主演的《正在撥打的電話》在NETFLIX上掀起熱潮，不少國外觀眾都有觀看，李浚赫十分好奇電視劇在海外火爆後主演的心情如何，於是四人就有了以下的對話：



지거전 해외에서 잘 된 거 연예인들도 다 알고 잇다는데, pic.twitter.com/hFJmHRSV4k — 해서(특) (@KSZYjnMF2Jf7Ir5) January 7, 2025

劉在錫：和（柳）演錫的劇是同檔播出……

韓志旼：和我們的劇撞期了？

柳演錫：同一個時間。

劉在錫：正在播出啊！

韓志旼：我知道，但和我們的劇同時間嗎？

柳演錫：可能和（你們的）首播撞期了。

劉在錫：（《正在撥打的電話》）大結局和（《我的完美秘書》）首播。

韓志旼：那部劇（《正在撥打的電話》）非常火熱，尤其是在國外。

李浚赫：心情如何？ 成了全球明星……因為我從未體驗過……

柳演錫：其實，我根本沒有任何實際感受。

劉在錫：他（柳演錫）也應該聽到別人說了吧。

柳演錫：和他們沒有見過面...

李浚赫：生活改變了嗎???

柳演錫：沒有，完全沒有。

劉在錫：你是不是故意這麼問的？

李浚赫：沒有沒有，我真的非常好奇，從小都沒敢想像過（能有這種人氣）。

韓國網友評論：

1. 你會因為《我的完美秘書》體驗到這種心情的，非常好看

2. 這麼帥還這麼可愛，馬上你就懂這是什麼感覺了

3. 太可愛了，粉絲多的話，他還會害羞，但是1：1的情況下他又很會說，非常幽默，可愛

4. 李浚赫先生，你的生活馬上也會轉變，這次的新劇超好看

5. 他真的非常好，越看越可愛，寶藏男

6. 頂著這張臉怎麼說話的口氣這樣啊，哈哈哈哈哈哈哈

7. 你真的帥爆了

8. 可愛死了

9. 對啊，生活會改變，馬上你就會知道了

10. 再等等，你很快就能體驗到了，不過，你怎麼可以這麼可愛？

11. 李浚赫的粉絲都懂，他是真的好奇，純真*10000 真心*10000

12. 李浚赫這種性格到底是如何扮演東載（《秘密森林》和《或好或壞的東載》裡的角色）的？？

13. 怎麼會有男人這麼純真可愛啊

14. 大家可以期待這部新劇，我推薦給爸媽看，他們已經開始等待下一集了

15. 啊，原來他本人的性格是這樣的啊

16. 太可愛了，和東載是完全相反的性格，看他之前的VLOG之類的，就是這種口吻，我是他的粉絲，新粉們，求你們一定要去看他的自製節目

17. 眼神了充滿了好奇

18. 瘋了瘋了，又帥又可愛

19. 一臉純真+好奇，可愛爆了

20. 東載系列一直拍下去吧

原文：https://theqoo.net/square/3563075339

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