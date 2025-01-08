【韓網熱門】十分好奇「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫！網友：馬上你就能體會到了
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【韓網熱門】十分好奇「電視劇在海外爆紅後心情如何」的李浚赫！網友：馬上你就能體會到了

明星   2025年1月8日   星期三09:58   Tracy  

（封面圖源：SBS《我的完美秘書》）

為宣傳新劇《我的完美秘書》，主角李浚赫與韓志旼一起做客了劉在錫、柳演錫主持的《只要有空》。

柳演錫最近主演的《正在撥打的電話》在NETFLIX上掀起熱潮，不少國外觀眾都有觀看，李浚赫十分好奇電視劇在海外火爆後主演的心情如何，於是四人就有了以下的對話：

劉在錫：和（柳）演錫的劇是同檔播出……
韓志旼：和我們的劇撞期了？
柳演錫：同一個時間。
劉在錫：正在播出啊！
韓志旼：我知道，但和我們的劇同時間嗎？
柳演錫：可能和（你們的）首播撞期了。
劉在錫：（《正在撥打的電話》）大結局和（《我的完美秘書》）首播。
韓志旼：那部劇（《正在撥打的電話》）非常火熱，尤其是在國外。
李浚赫：心情如何？ 成了全球明星……因為我從未體驗過……
柳演錫：其實，我根本沒有任何實際感受。
劉在錫：他（柳演錫）也應該聽到別人說了吧。
柳演錫：和他們沒有見過面...
李浚赫：生活改變了嗎???
柳演錫：沒有，完全沒有。
劉在錫：你是不是故意這麼問的？
李浚赫：沒有沒有，我真的非常好奇，從小都沒敢想像過（能有這種人氣）。

韓國網友評論：
1. 你會因為《我的完美秘書》體驗到這種心情的，非常好看
2. 這麼帥還這麼可愛，馬上你就懂這是什麼感覺了
3. 太可愛了，粉絲多的話，他還會害羞，但是1：1的情況下他又很會說，非常幽默，可愛
4. 李浚赫先生，你的生活馬上也會轉變，這次的新劇超好看
5. 他真的非常好，越看越可愛，寶藏男
6. 頂著這張臉怎麼說話的口氣這樣啊，哈哈哈哈哈哈哈
7. 你真的帥爆了
8. 可愛死了
9. 對啊，生活會改變，馬上你就會知道了
10. 再等等，你很快就能體驗到了，不過，你怎麼可以這麼可愛？
11. 李浚赫的粉絲都懂，他是真的好奇，純真*10000 真心*10000
12. 李浚赫這種性格到底是如何扮演東載（《秘密森林》和《或好或壞的東載》裡的角色）的？？
13. 怎麼會有男人這麼純真可愛啊
14. 大家可以期待這部新劇，我推薦給爸媽看，他們已經開始等待下一集了
15. 啊，原來他本人的性格是這樣的啊
16. 太可愛了，和東載是完全相反的性格，看他之前的VLOG之類的，就是這種口吻，我是他的粉絲，新粉們，求你們一定要去看他的自製節目
17. 眼神了充滿了好奇
18. 瘋了瘋了，又帥又可愛
19. 一臉純真+好奇，可愛爆了
20. 東載系列一直拍下去吧

原文：https://theqoo.net/square/3563075339

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