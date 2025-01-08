MBC大赏之夜韩石圭难掩悲痛！发言哽咽中断，提前退场！原来是因为这件事：勾起1997年恶梦

济州航空7C2216空难导致179人遇难，之后韩国迅速进入一周国家哀悼期，因正值2024年年末，三大台大部份颁奖典礼和歌谣庆典都选择停播或录播，并未直播庆祝。

「MBC演技大赏」中男演员韩石圭凭藉《如此亲密的背叛者》中的出色表现，顺利拿下了「大赏」。



发表获奖感言时，韩石圭提到了济州航空惨案，并表达了深切的歉意和哀悼之情。 他在领奖台上说道：「在这样大的悲剧发生之际，还举办这样的颁奖典礼，我感到非常抱歉。 向济州航空惨案的遇难者及其家属致以诚挚的慰问。 我的表演是在传递家庭珍贵意义的过程中表达情感，但对於那些失去家人的人来说，我说这些话显得格外抱歉。」话音未落，他已泣不成声。 最终韩石圭未能完成获奖感言，就从舞台上走了下来。

实际上韩石圭有著痛苦的过往。 他曾在1997年的关岛大韩航空坠机事故中失去了大学前辈兼人生导师——配音演员张世俊。 那场空难导致228人遇难。 原本张世俊与妻子（配音演员郑景爱），以及两个儿子一起前往关岛度假，却在这场悲剧中全家罹难。



张世俊是一位才华横溢的配音演员，曾为动画《灌篮高手》中的流川枫以及成龙的韩语配音献声。 他曾劝韩石圭「与其做配音演员，不如走演员的道路更适合」，并引导他成为一名演员，这也是韩石圭人生与事业上的恩人。 在那场悲剧中痛失好友之后韩石圭曾表示：「我希望通过演技，向人们传达真挚的情感。」



在此次荣获2024 MBC演技大赏的作品《如此亲密的背叛者》中，韩石圭也通过作品传递了家庭的珍贵和关系修复的重要性，带来了深刻的感动。 他的哀悼之词也向经历悲剧的人们传达了真诚的安慰。 观众们看到韩石圭的获奖场面，也纷纷落泪。 网友们留言道：「这是最令人心痛的获奖感言」、「经历了这次事故，他一定感到非常痛苦」、「想起前辈张世俊配音演员，感觉更让人心疼」等。

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