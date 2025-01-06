2025年第34屆「首爾歌謠大賞」改期6月舉辦！唯一大賞得主引關註

首爾歌謠大賞歷來於每年1至2月舉行，為紀念《體育首爾》創刊40週年，今年的第34屆將特別改至6月舉辦，在Inspire Arena帶來更精彩的舞台。

此次活動預計將有20多支韓國頂尖K-pop團隊帶來演出，組織委員會表示，會比以往更加強調歌手華麗動感的表演、以及充滿感性的舞台設計。

自1990年首次舉辦以來，首爾歌謠大賞已迎來第34屆，見證並推動了K-pop近35年來的發展，不僅是歷史悠久的大眾音樂頒獎典禮，亦是韓國最具代表性的音樂盛會。



首爾歌謠大賞歷屆最高獎項均由當時最具人氣的歌手摘得，被視為反映K-pop趨勢的重要指標。 去年1月2日於泰國舉行的第33屆頒獎典禮中，NCT DREAM連續2年摘得大賞桂冠，最高音源獎由NewJeans獲得，最高專輯獎則由SEVENTEEN摘得。

此外，NMIXX、ZEROBASEONE、Stray Kids、NewJeans、IVE、RIIZE、林英雄、英卓等多位藝人榮獲本賞，Sandara Park、宣美、Dynamic Duo、BamBam等國際知名藝人也共同參與這一盛宴。

與其他頒獎典禮不同，首爾歌謠大賞的大賞僅頒發給一組得獎者，格外凸顯出獎項的價值，今年的大賞得主亦成為各界關注焦點。



제33회 서울가요대상 SMA

The 33rd SEOUL MUSIC AWARDS



제33회 서울가요대상은 1월 25일 목요일 밤 9시

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