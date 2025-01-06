【K社韓國小百科】韓國時隔9年出生人口增加！90年代「嬰兒潮」人口發力，「滅國憂慮」可望暫緩

近幾年來，韓國出生率低、總人口逐年下降已成為熱門話題，韓國人自己都預言這樣下去恐怕30年後這個國家就要「自然消亡」。 不過去年事情出現轉機，時隔9年，出生人數第一次出現了回升。

根據韓國行政安全部，2024年韓國出生登錄人數為24萬2334人，比2023年的出生人數（23萬5039人）多出7295人、增長3.1%，最近9年來第一次出現回升。新生兒中男嬰為12萬3923人，女嬰為11萬8411人，男嬰比女嬰多5512人。同時，去年死亡人數為36萬757人，比2023年死亡人數多了6837人，增幅1.93%。



總體來看，去年韓國總人口減少11萬8423人，相較於2023年總人口減少11萬8881人，有小幅下降。

從2016年到2024年，韓國經歷了長達8年的出生人數持續下降，一度站上陡峭的「生育懸崖」。 2020年，韓國死亡人數首次超過新生人數，進入所謂的「生不如死」模式並持續5年，期間總人口數自然減少了33.63萬，相當於整個首爾市廣津區的人消失。有觀點認為，這次出生人數回升，是韓國人口結構出現逆轉的信號。

不過，韓國的老齡化進程仍未放緩。去年韓國登記人口總數為5121萬7221人， 其中0至14歲人口佔比為10.67%，15至64歲人口佔比為69.30%，65歲以上人口佔比為20.03%。65歲以上人口接近0至14歲人口的兩倍，60代、70代人口第一次超過了30代、40代人口的總和。



從年齡分佈來開，居民登記人口的平均年齡為45.3歲，其中男性為44.2歲，女性為46.5歲。 總人口中50代人口最多，達870萬6370人（佔比17.00%），其次是60代（15.27%）、40代（15.08%）、70代以上（12.94%）、30代（12.93%）、20代（11.63%）、10代（9.02%）、10歲以下（6.13%）。

0至14歲的青少年人口為546萬4421人（比前一年減少3.52%），15至64歲的生產年齡人口為3549萬6018人（減少1.21%），65歲以上的高齡人口為1025萬6782人（增加5.41%）。

從性別來看，去年韓國女性人口為2571萬8897人，男性人口為2549萬8324人，女性比男性多22萬573人。 韓國女性人口數在2015年第一次超過男性，之後差距持續擴大。

年齡段性別比（每100名女性對應的男性數量）中，30代性別比最高，達109.20人，其次是20代（108.59人）、10代（105.71人）、10歲以下（105.09人）、40代（103.41人）、 50代（101.77人）、60代（97.03人），而70代以上最低，僅為72.62人。



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對於出生人數增加的原因，最有力分析是90年代嬰兒潮（1991年至1996年）出生的人口開始進入婚育年齡。 首爾大學人口政策研究中心的首席研究員李尚林（音譯）表示，隨著嬰兒潮世代進入適婚年齡，出生人口的增長趨勢可能會持續約兩年，不過不宜過於樂觀地認為相關政策取得了成功。

也有人指出疫情過後結婚和生產活動恢復正常，政府對提高生育率的各項措施起到積極作用，國際結婚帶來的影響亦不可忽視。 例如，仁川市承諾在兒童18歲之前提供1億韓元補助，去年仁川市的新生兒增加率就高居全國第一。



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