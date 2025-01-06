2025年第34届「首尔歌谣大赏」改期6月举办！唯一大赏得主引关注

首尔歌谣大赏历来於每年1至2月举行，为纪念《体育首尔》创刊40周年，今年的第34届将特别改至6月举办，在Inspire Arena带来更精彩的舞台。

此次活动预计将有20多支韩国顶尖K-pop团队带来演出，组织委员会表示，会比以往更加强调歌手华丽动感的表演、以及充满感性的舞台设计。

自1990年首次举办以来，首尔歌谣大赏已迎来第34届，见证并推动了K-pop近35年来的发展，不仅是历史悠久的大众音乐颁奖典礼，亦是韩国最具代表性的音乐盛会。



首尔歌谣大赏历届最高奖项均由当时最具人气的歌手摘得，被视为反映K-pop趋势的重要指标。 去年1月2日於泰国举行的第33届颁奖典礼中，NCT DREAM连续2年摘得大赏桂冠，最高音源奖由NewJeans获得，最高专辑奖则由SEVENTEEN摘得。

此外，NMIXX、ZEROBASEONE、Stray Kids、NewJeans、IVE、RIIZE、林英雄、英卓等多位艺人荣获本赏，Sandara Park、宣美、Dynamic Duo、BamBam等国际知名艺人也共同参与这一盛宴。

与其他颁奖典礼不同，首尔歌谣大赏的大赏仅颁发给一组得奖者，格外凸显出奖项的价值，今年的大赏得主亦成为各界关注焦点。



제33회 서울가요대상 SMA

The 33rd SEOUL MUSIC AWARDS



제33회 서울가요대상은 1월 25일 목요일 밤 9시

KBS JOY를 통해 방영됩니다#서울가요대상 #SMA pic.twitter.com/Ods4dchbcx — 서울가요대상 (@SMA_korea) January 23, 2024

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