上月急診缺席《星星閃耀的夜晚》發表會，高賢廷親曝插鼻胃管病容「動了大手術」

主演過《善德女王》與《假面女郎》的知名女星高賢廷，目前有新劇《星星閃耀的夜晚》正在播出，然而播出前卻因健康緊急惡化送急診，她稍早親自發文透露「動了大手術」。

高賢廷IG發文：「大家好，讓大家擔心了很抱歉，我恢復了很多，現在能好好吃飯了，也能見熟人，我也被疼痛嚇到了，但是順利完成了大手術後，現在才清醒過來。我會小心且仔細觀察的，第一張照片就是我今天的樣子，我愛你們，真心感謝大家的加油和擔心。」



配圖是一張張她在病房的照片，包括手術後無法進食只能插著鼻胃管，還有穿著護腰終於能自己進食的影片，限時動態則持續更新狀況，表示自己已出院：「出院了感覺特別好」。發文底下可見圈內好友嚴正化心疼地留言：「太辛苦了，希望新年能健康幸福地發光！！！」而河正宇打「Love u」加三顆愛心替她打氣。



高賢廷是‎上月16日在《星星閃耀的夜晚》發表會前約2小時，突如其來暈倒而送急診‎，製作單位與經紀公司人員證實此事，但公司人員僅透露高賢廷過往在片場就有幾次暈倒的狀況，並未說明確切病因。此次高賢廷發文過後，公司人員也未出面說明，據韓媒報導似乎不願透露。



《星星閃耀的夜晚》本來還有兩天拍攝行程，而《每日體育》報導劇組也關心著女主角高賢廷的狀況，甚至想追加戲份，高賢廷雖狀況不佳但仍有高度意願重返片場，不過劇組最後認為剩下的戲份對整體故事影響不大，便在高賢廷缺陣下殺了青。高賢廷目前已出院，正全力養病當中，康復後就會投入新作品《螳螂》的拍攝。



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