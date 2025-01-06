2025年韓劇根本看不過來！金秀賢、李敏鎬、邊佑錫、朴寶劍、金憓秀、孔曉振、IU......大咖全都回歸！

2024年已經結束，這一年《和我老公結婚吧》、《背著善宰跑》、《淚之女王》、《現在撥打的電話》看得觀眾根本停不下來，直呼「這才是真正的韓劇」。 2025新的一年裡，他們又為觀眾們哪些精彩呢？ 玄彬（炫彬）、金秀賢、宋仲基、朴寶劍、李敏鎬、邊佑錫、韓志旼、孔曉振、IU等頂級大咖集結，光看陣容就令人振奮。

打響新年第一炮的電視劇：科幻 vs 浪漫喜劇 vs 浪漫愛情

SBS將率先打響新年電視劇的第一槍，由演員韓志旼和李浚赫主演的金土劇《我的完美秘書》於1月3日首播，該劇講述了只擅長工作的獵頭公司CEO「智允」（韓志旼 飾）與工作也完美的秘書「恩浩」（李浚赫 飾）之間的浪漫愛情故事。 這是韓志旼繼《Padam Padam：他和她的心跳聲》、《春夜》等浪漫題材作品后，時隔兩年重返電視劇的作品。 而多以類型劇見長的李浚赫出演對手角色，將呈現一段辦公室戀情。



MBC 將在1月10日推出由李世榮和羅人友主演的金土劇《加州汽車旅館》。 該劇講述在鄉村旅館出生長大的女主角，在逃離家鄉12年後重返故地，與初戀重逢後發生的各種曲折浪漫故事。 李世榮飾演室內設計師「池江熙」，羅人友則飾演她的初戀、大動物獸醫「千延秀」，二人將展現清新的戀愛化學反應。



tvN 則押寶科幻題材。 1月4日首播的周末劇《問問星星吧》是韓國首部以太空站為背景的作品。 該劇製作籌備時間長達5年，製作費高達500億韓元，絕對是一部大製作。 主演敲定了孔曉振和李敏鎬，劇本則由把孔曉振推上票房明星地位的《料理絕配Pasta》、《嫉妒的化身》的編劇徐香淑執筆，導演則由執導過《嫉妒的化身》的朴信宇擔任，此次再度合作備受期待。



朴寶劍飾警察，李鍾碩變律師

演員宋仲基將通過JTBC電視劇《我的青春》重返小螢幕。 《我的青春》講述了比別人更晚開始普通人生的「宣佑海」，與為了自己的成功必須打破初戀平靜生活的「成濟妍」（千玗嬉 飾）之間的感性浪漫故事。 宋仲基飾演「宣佑海」，與飾演成載妍的演員千玗嬉 搭檔。 這是宋仲基繼《財閥家的小兒子》後時隔兩年回歸小螢幕，也是自2016年《太陽的後裔》以來首次挑戰浪漫題材，備受矚目。 該劇預計8月播出。



演員朴寶劍將出演6月播出的JTBC《Good Boy》，這是一部講述通過特招成為警察的獎牌選手們，拋下獎牌，帶著警徽與無良與不公對抗的青春喜劇動作探案劇。 朴寶劍將展示與以往浪漫、愛情戲截然不同的新形象，令人期待。 該劇還將由金所泫、吳政世、李相二等出演。



IU也將在下半年通過MBC電視劇《21世紀大君夫人》重返影視劇圈。 21世紀的立憲君主制韓國，一位擁有一切的財閥卻因身份是平民而感到煩惱的女子，與身為國王之子卻一無所有的男子之間的突破身份的枷鎖的浪漫愛情故事。 IU的搭檔是去年憑藉《背著善宰跑》一炮而紅的邊佑錫。 二人將展現怎樣的化學反應備受關注。



演員李鐘奭（李鍾碩）將通過5月播出的tvN電視劇《瑞草洞》回歸。 這是一部講述每日通勤到瑞草洞法曹區的律所律師們，熱血而又有趣的青春劇。 李鐘奭飾演9年資歷的律師「安柱亨」，演員文佳煐則飾演充滿熱情的1年資歷律師「姜熙智」。 李鐘奭繼「經典法庭劇」之《聽見你的聲音》、《黑話律師》后，再次出演法庭劇，預計將展現更成熟的演技。



OTT平台蓄力待發

Disney+在2025年將以強大的陣容繼續進軍全球市場。 首部推出的作品是由金憓秀主演的調查報導劇《Trigger》。 該劇描繪了記者們激烈的採訪過程，每周將上線兩集。 金憓秀充滿魅力的演技以及個性鮮明的角色讓人倍感期待。



金秀賢與曹寶兒主演的《山寨人生》，以及金多美和孫錫久參演的懸疑劇《血謎拼圖》等，也構成了一份豪華陣容的播放清單。



全智賢與姜棟元合作主演的《北極星》也已準備就緒。 《北極星》講述了外交官文珠（全智賢 飾）與沒有國籍的特工山湖（姜棟元 飾）追尋一場巨大事件真相的過程。 該劇由鄭瑞景編劇與金希元導演攜手打造，被視為有望鞏固Disney+在全球OTT市場地位的潛力之作。



金銀淑編劇與李炳憲導演的新作《都會實現嗎》也是Netflix的備受期待之作。 這部浪漫喜劇講述了沉睡千年後甦醒的精靈「Genie」（金宇彬 飾）與失去情感的人類「佳英」（秀智 飾）之間的故事。 兩位演員的合作以及獨特的設定備受關注。



安畔錫、林順禮、卞英朱等著名導演齊聚

以《春夜》、《畢業》等浪漫題材建立獨特世界觀的導演安畔錫，將通過3月播出的周末劇《協商的技術》與觀眾見面。 該劇講述企業間收購兼併的故事，安導細膩的導演風格將在辦公室題材中展現出怎樣的魅力，備受期待。 演員李帝勳、金大明等參演。



執導電影《火車》的導演卞英朱則帶來了她的第二部電視劇導演作品——SBS電視劇《螳螂》。 由演員高賢廷、張東潤主演的該劇講述20年前殘忍殺害5名男子而被稱為「螳螂」的女性連環殺人犯的警察兒子，為了抓住模仿「螳螂」犯案的兇手，與他一生痛恨的母親協作調查的故事。



導演林順禮將通過MBC電視劇《勞務師盧武鎮》回歸螢屏，這是一部講述能看見幽靈的勞務師，解決勞動問題的喜劇奇幻劇。 演員鄭敬淏將飾演男主角「盧武鎮」。 對於執導過《小森林》、《火線交涉》等電影的林導演來說，《勞務師盧武鎮》是他掌鏡的首部電視劇。



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