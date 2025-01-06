【韓網熱門】《魷魚遊戲2》黃東赫：「薩諾斯」考慮過這位Rapper！網友：還不如他演呢

《魷魚遊戲2》上線後雖然被不少觀眾吐槽「劇情不如前作」，但人氣仍如同上一季一樣熱氣席捲全球，所有演員的演技都獲得了好評，唯獨扮演「薩諾斯」的T.O.P（崔勝鉉）被批評得體無完膚。

「薩諾斯」是一個仗勢欺人的饒舌歌手，行為難以捉摸又反覆無常，曾在知名RAP比賽中獲得亞軍而出名，因誤信李名器（任時完 飾）而投資失敗，損失慘重之下參加遊戲。最近導演黃東赫透露：「原本是通過試鏡選角的，雖然想挑選一些年輕演員，但沒有找到合適的人選。當時也考慮過Swings，但擔心他的演技可能無法勝任。演員名單裡也有崔勝鉉（T.O.P）的名字，不過他已經很久沒有活動了，加上之前的大麻事件，我也了解這些情況。甚至覺得，由於角色和他本人的經歷有些相似，他可能會認為是在嘲諷自己，所以覺得他肯定不會接這個角色。當時只是抱著試探的心態問他是否願意參加試鏡，過了很長時間才收到回覆，他表示願意嘗試，在我面前進行了劇本閱讀，我看到了他的潛力。」

韓國網友評論：

1. 說不定Swings演技更好

2. 比T.O.P更有薩諾斯的感覺

3. 這種虛張聲勢的角色，Swings應該更有感覺

4. 為什麼不選他呢？

5. 還不如選Swings呢，每次看到T.O.P出來都會生氣

6. 老實說這兩個人都不怎麼樣

7. 這個角色沒必要一定要選現實生活中會RAP的人啊，候選人群太狹窄了，因為本身是RAPPER被選上的T.O.P，其實RAP也很肉麻

8. 啊，都沒讓Swings來試鏡就放棄了？

9. 好奇Swings演技的韓國人一定都會去看的， 但是導演都沒讓Swings來試鏡，為什麼現在要提及呢？

10. 若是Swings來演的話，應該會演出那種挑釁的感覺

11. Swings說不定更搞笑

12. 我本來認為T.O.P還蠻適合的，但是為什麼導演總是說一些讓人有其他想法的話呢

13. Swings RAP實力更好吧？ 演技說不定也不比T.O.P差

14. 我以為是Swings想演呢，只是導演認為而已啊

15. 我看了片段，T.O.P演技真的不行

16. 薩諾斯的角色是演技問題嗎？？ 感覺是台詞狀態更差

17. 非常好奇試鏡候選人有哪些

18. 老實說比起T.O.P的爭議，他的演技更爛，完全無法讓人入戲

19. 哈哈哈哈，Swings的話，感覺更新穎，觀眾會更喜歡吧

20. 讓嗑藥的人來演嗑藥的角色，感覺是在洗白，更讓人討厭了

21. 比嗑藥的人好很多，而且RAP實力也好，從外形上看也更適合薩諾斯

22. 即使讓Swings來演，感覺他也會拒絕這種嗑藥的角色

23. 導演，你別再接受採訪了

24. 如果是Swings演的話，我真的會去看，而且導演太失禮了

原文：https://theqoo.net/square/3560280625

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