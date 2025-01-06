《魷魚遊戲2》女主朴圭瑛：有觀眾猜我是李政宰的女兒，第三季將揭曉秘密！「姜霞」名字暗藏深意

《魷魚遊戲2》在萬眾期待下於去年12月26日全線上檔，若說第一季有女主鄭好娟的話，第二季中朴圭瑛（朴珪瑛）就是女主角一般的存在。

最近朴圭瑛接受了採訪分享了她參演《魷魚遊戲》第二季的幕後故事，同時表達了對第三季的信心。 朴圭瑛扮演的「姜霞」是前朝鮮士兵兼脫北者，逃離時被迫拋下自己的孩子，而人生唯一的目標就是找回孩子。 除了在遊樂園工作以外，還在遊戲組織內擔任11號士兵，每次殺害淘汰者時都盡可能地確保人已死，因此與秘密從事器官買賣的部隊長發生衝突。 而她也是已公開的演員名單中唯一一個不是遊戲參與者，而是以「粉紅守衛」身份亮相的人，這一設定引發了觀眾的關注。



採訪朴中圭瑛透露，自從加入《魷魚遊戲》第二季的演出陣容后，她保守秘密長達一年半之久。 對於親朋好友的詢問，她只能以「我也不知道」、「再等等看」搪塞過去，甚至對父母也守口如瓶，連同屬一家經紀公司的第一季演員鄭好娟也未曾知曉劇情細節，因此無法向她請教經驗。

談及角色名字的意義時，朴圭瑛解釋道：「導演給角色起名『清晨』和『晚霞』各有深意，『清晨』象徵黑暗中的希望與光明，而『晚霞』則象徵進入最深沉的黑暗中，希望觀眾能從這個角度理解。」



由於Netflix對劇情保密要求極高，朴圭瑛在採訪中顯得格外謹慎，避免透露任何可能的劇透。 她透露自己不僅完整看完了第二季的劇本，還從觀眾的角度審視了其如何被劇化的過程。 關於第三季，朴圭瑛補充道：「我知道我出演的部份，但具體細節不能多說。當被問及第二季的看點時，朴圭瑛自信地表示：「觀眾期待的許多內容都將令人滿意，所有疑問也都將解開。 請多多關注。」



由於朴圭瑛在第二季中飾演的角色「姜霞」被設定為朝鮮出身，這引發了網友對她與第一季朝鮮角色「姜曉」的關聯猜測。 部份觀眾甚至認為「朴圭瑛飾演的角色是否是李政宰的女兒？」對此朴圭瑛回應：「看到這些有趣的猜測非常開心，這說明觀眾對作品充滿興趣和好奇，真心感謝大家的支持。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞