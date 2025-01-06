2025年韩剧根本看不过来！金秀贤、李敏镐、边佑锡、朴宝剑、金憓秀、孔晓振、IU......大咖全都回归！

2024年已经结束，这一年《和我老公结婚吧》、《背著善宰跑》、《泪之女王》、《现在拨打的电话》看得观众根本停不下来，直呼「这才是真正的韩剧」。 2025新的一年里，他们又为观众们哪些精彩呢？ 玄彬（炫彬）、金秀贤、宋仲基、朴宝剑、李敏镐、边佑锡、韩志旼、孔晓振、IU等顶级大咖集结，光看阵容就令人振奋。

打响新年第一炮的电视剧：科幻 vs 浪漫喜剧 vs 浪漫爱情

SBS将率先打响新年电视剧的第一枪，由演员韩志旼和李浚赫主演的金土剧《我的完美秘书》於1月3日首播，该剧讲述了只擅长工作的猎头公司CEO「智允」（韩志旼 饰）与工作也完美的秘书「恩浩」（李浚赫 饰）之间的浪漫爱情故事。 这是韩志旼继《Padam Padam：他和她的心跳声》、《春夜》等浪漫题材作品后，时隔两年重返电视剧的作品。 而多以类型剧见长的李浚赫出演对手角色，将呈现一段办公室恋情。



MBC 将在1月10日推出由李世荣和罗人友主演的金土剧《加州汽车旅馆》。 该剧讲述在乡村旅馆出生长大的女主角，在逃离家乡12年后重返故地，与初恋重逢后发生的各种曲折浪漫故事。 李世荣饰演室内设计师「池江熙」，罗人友则饰演她的初恋、大动物兽医「千延秀」，二人将展现清新的恋爱化学反应。



tvN 则押宝科幻题材。 1月4日首播的周末剧《问问星星吧》是韩国首部以太空站为背景的作品。 该剧制作筹备时间长达5年，制作费高达500亿韩元，绝对是一部大制作。 主演敲定了孔晓振和李敏镐，剧本则由把孔晓振推上票房明星地位的《料理绝配Pasta》、《嫉妒的化身》的编剧徐香淑执笔，导演则由执导过《嫉妒的化身》的朴信宇担任，此次再度合作备受期待。



朴宝剑饰警察，李钟硕变律师

演员宋仲基将通过JTBC电视剧《我的青春》重返小萤幕。 《我的青春》讲述了比别人更晚开始普通人生的「宣佑海」，与为了自己的成功必须打破初恋平静生活的「成济妍」（千玗嬉 饰）之间的感性浪漫故事。 宋仲基饰演「宣佑海」，与饰演成载妍的演员千玗嬉 搭档。 这是宋仲基继《财阀家的小儿子》后时隔两年回归小萤幕，也是自2016年《太阳的后裔》以来首次挑战浪漫题材，备受瞩目。 该剧预计8月播出。



演员朴宝剑将出演6月播出的JTBC《Good Boy》，这是一部讲述通过特招成为警察的奖牌选手们，抛下奖牌，带著警徽与无良与不公对抗的青春喜剧动作探案剧。 朴宝剑将展示与以往浪漫、爱情戏截然不同的新形象，令人期待。 该剧还将由金所泫、吴政世、李相二等出演。



IU也将在下半年通过MBC电视剧《21世纪大君夫人》重返影视剧圈。 21世纪的立宪君主制韩国，一位拥有一切的财阀却因身份是平民而感到烦恼的女子，与身为国王之子却一无所有的男子之间的突破身份的枷锁的浪漫爱情故事。 IU的搭档是去年凭藉《背著善宰跑》一炮而红的边佑锡。 二人将展现怎样的化学反应备受关注。



演员李钟奭（李钟硕）将通过5月播出的tvN电视剧《瑞草洞》回归。 这是一部讲述每日通勤到瑞草洞法曹区的律所律师们，热血而又有趣的青春剧。 李钟奭饰演9年资历的律师「安柱亨」，演员文佳煐则饰演充满热情的1年资历律师「姜熙智」。 李钟奭继「经典法庭剧」之《听见你的声音》、《黑话律师》后，再次出演法庭剧，预计将展现更成熟的演技。



OTT平台蓄力待发

Disney+在2025年将以强大的阵容继续进军全球市场。 首部推出的作品是由金憓秀主演的调查报导剧《Trigger》。 该剧描绘了记者们激烈的采访过程，每周将上线两集。 金憓秀充满魅力的演技以及个性鲜明的角色让人倍感期待。



金秀贤与曹宝儿主演的《山寨人生》，以及金多美和孙锡久参演的悬疑剧《血谜拼图》等，也构成了一份豪华阵容的播放清单。



全智贤与姜栋元合作主演的《北极星》也已准备就绪。 《北极星》讲述了外交官文珠（全智贤 饰）与没有国籍的特工山湖（姜栋元 饰）追寻一场巨大事件真相的过程。 该剧由郑瑞景编剧与金希元导演携手打造，被视为有望巩固Disney+在全球OTT市场地位的潜力之作。



金银淑编剧与李炳宪导演的新作《都会实现吗》也是Netflix的备受期待之作。 这部浪漫喜剧讲述了沉睡千年后苏醒的精灵「Genie」（金宇彬 饰）与失去情感的人类「佳英」（秀智 饰）之间的故事。 两位演员的合作以及独特的设定备受关注。



安畔锡、林顺礼、卞英朱等著名导演齐聚

以《春夜》、《毕业》等浪漫题材建立独特世界观的导演安畔锡，将通过3月播出的周末剧《协商的技术》与观众见面。 该剧讲述企业间收购兼并的故事，安导细腻的导演风格将在办公室题材中展现出怎样的魅力，备受期待。 演员李帝勋、金大明等参演。



执导电影《火车》的导演卞英朱则带来了她的第二部电视剧导演作品——SBS电视剧《螳螂》。 由演员高贤廷、张东润主演的该剧讲述20年前残忍杀害5名男子而被称为「螳螂」的女性连环杀人犯的警察儿子，为了抓住模仿「螳螂」犯案的凶手，与他一生痛恨的母亲协作调查的故事。



导演林顺礼将通过MBC电视剧《劳务师卢武镇》回归萤屏，这是一部讲述能看见幽灵的劳务师，解决劳动问题的喜剧奇幻剧。 演员郑敬淏将饰演男主角「卢武镇」。 对於执导过《小森林》、《火线交涉》等电影的林导演来说，《劳务师卢武镇》是他掌镜的首部电视剧。



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