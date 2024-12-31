《魷魚遊戲2》姜河那成「拋小石子」隱藏高手！「終於可以公開」手部替身演員忍了一年才能發聲

在《魷魚遊戲2》中引發廣大討論度的其中一位參賽者，就是號碼388號，自稱海軍陸戰隊出身的「姜大虎」姜河那，其中有一段團體戰，姜河那演出完美的「拋小石子」技法，原來是手部替身演出。

SBS《生活的達人》節目中，邀請了「拋小石子」達人朴鐘南先生出演，他還在SNS以文字提到「在Netflix出道了！不是出演《魷魚遊戲2》而是替身演出！」而他所指的橋段就是為姜河那在劇中的角色演出拋小石子的高手。在Netflix《魷魚遊戲2》中，海軍陸戰隊出身的姜大虎（姜河那飾），擁有令人意想不到的隱藏能力，也就是拋小石子，華麗的手技令人讚嘆，原來出自於達人之手。



朴鐘南先生也提到，在去年10月結婚典禮前兩天的晚上，接到一通電話，對方說是透過《生活的達人》的製作人得到他的聯絡方式，雖無法直接透露但是是全球OTT平台的作品，需要有「拋小石子」這遊戲的場面，不知道能不能請他出演？並且人必須前往大田。朴先生說還好不是結婚當天，於是他就答應了演出。



朴鐘南先生還描述，一到了大田他就簽了非常多份的保密協議書，還與幾位名演員們包含李政宰、李秉憲、姜河那以及導演等一起吃午餐，大家都對於他拋接小石子的華麗手技相當讚嘆，也非常恭喜他即將結婚。不過遺憾的是因為保密問題，他無法留下與明星們的合影。而知名美談製造機姜河那，也讓朴鐘南留下深刻的印象。在拍攝期間姜河那演員令人相當放鬆，也請教達人要怎麼玩拋小石子，也一起踢毽子，結束後還請朴先生帶回一些麵包給太太吃，讓他體會到姜河那就是美談製造機這個傳言的真實性。

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