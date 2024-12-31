《2024 SBS演藝大賞》沒有錄製播放！將延到明年1月舉行？SBS：還在討論中！

今日（31日）據韓媒 StarNews 報導，《SBS演藝大賞》正在積極討論2025年1月中重新舉辦的方案。

對此，SBS方面也回應：「還在討論中，目前還沒有確定。」

《2024 SBS演藝大賞》原定於今晚8時40分在首爾麻浦區上岩洞SBS棱鏡塔舉行。但是考慮到務安機場發生的濟州航空客機墜落事故的影響，決定取消典禮。與其他電視台不同，SBS方面表示不會進行錄製，對於獲獎結果發表與否和方式尚未確定。



此前，SBS方面也公開大賞候補人選，由劉在錫、全炫茂、申東燁、李常敏、徐章焄、李賢怡、金鍾國當選，原計劃圍繞大賞展開無法預測的激烈競爭，但由於確定停播，今年確定無法見面。最終 SBS 有望延期到2025年1月再次舉辦《SBS演藝大賞》，韓網友也紛紛表示：「是啊 推遲舉行不就行了」、「1月舉行吧！綜藝人們也辛苦了 ，希望以獎收尾」、「做春節特輯也不錯」、「一年辛苦的綜藝出演者們都很辛苦，所以與其取消，不如推遲一下再舉行」、「明年2月還有亞運會，停播的節目也很多，時期應該有很多苦惱吧 嗚嗚嗚」、「最近春節沒什麼可看的，做春節特輯也不錯」等等。



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