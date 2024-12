LE SSERAFIM 許允眞第5首自創曲：靈感來自水母！概念照超夢幻

女團LE SSERAFIM成員許允眞將發表她的第五首原創歌曲《水母》,並公開了概念照片,預告新曲氛圍。

《水母》是許允眞時隔1年4個月發表的最新原創作品,靈感來自於在深海中游動的水母,許允眞曾在直播中驚喜透露過部份歌曲內容,引發粉絲期待。

這首歌曲的風格為R&B靈魂樂,以原聲吉他的旋律為特色。 相關人士表示,歌曲帶有彷彿在夢中徘徊的迷幻氛圍,與許允眞柔和的嗓音完美融合,展現了別樣的聽覺享受。在公開的概念照片中,許允眞以純白連衣裙搭配清純的形象吸引視線。 她或是靜靜注視漂浮的水母,或蜷縮在魚缸中擺出造型,展現了令人沉浸的視覺效果。



此次概念照片由曾拍攝韓江作家小說《素食主義者》封面的攝影師OTO(音譯)操刀。 據悉許允眞親自聯繫了OTO,希望與之合作,讓這次視覺呈現更加別具一格。 相關人士透露:「許允眞對整體視覺提出了多種意見,並投入了大量心血。 這次可以看到作為音樂人以及個體的許允眞更加成熟的一面。」



許允眞此前已發表過多首原創歌曲,包括《Raise y_our glass》、《I ≠ DOLL》、《Love You Twice》、《Blessing In Disguise》等,而《水母》則是她的第五首原創作品。

