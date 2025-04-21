【韓網熱門】LE SSERAFIM許允眞回憶一年前在酒店痛哭：「我們還有未來嗎？」以珍珠比喻辛苦經歷

女團LE SSERAFIM第二次巡迴演唱會《EASY CRAZY HOT》昨晚在仁川舉辦，安可舞台後，成員許允眞進行了長達5分鐘的發言，談及過去一年來經歷的爭議和罵名。

許允眞回憶道，距離上一次巡演已過去2年，這期間發生了很多事，尤其提到「1年前這個時候」。 許允眞：「當時在酒店裡跟公司的人通話，哭著問：『我們以後應該怎麼辦？ 還有未來嗎？不知道什麼是真的、什麼是假的。』真的一點都看不到前路。」



許允眞分享了當時的心境：「但是... 又能怎樣呢，只能繼續下去吧，當遇到無法越過的墻壁，前進的方向沒有改變。 只能繼續前行、繼續努力。 對於FEARNOT（粉絲名）而言，過去的1年也很不容易、甚至有些痛苦吧？ 我在過去一年裡真的有非常多感觸，很多無法形容的、複雜的感情，真的非常辛苦，但要說放棄還太早、太委屈。 明明有這麼多為我應援的人...」（哽咽）

許允眞將這一心路歷程比喻成珍珠：「大家知道珍珠是如何形成的嗎？ 貝類因異物進入而經歷非常痛苦的時間，最後產生珍珠。 我堅信這些痛苦終將造就我獨有的珍珠，銘記絕不能因這些辛苦的時間和憎惡而丟失我的熱愛，一定要守護FEARNOT，要更加努力和發展、守護所有珍愛的東西，帶著這樣的想法撐過了這1年。」



「帶著這樣的想法在黑暗中行走，逐漸醒悟到這裡不是洞穴而是隧道。 看到了一絲光線，通過各種頒獎禮、見面會、回歸感受到FEARNOT的愛，與成員們的關係更加堅固，逐漸看到了曾經漆黑的前路。 所以，1年之後，我對於當時在酒店房間裡的問題有了清晰的答案。 『什麼是真的？』答案全部在這個空間裡。」

「我們的熱情、一起創造的回憶、真心的話語、溫度。 不是別人隨口說出的話語，而是我們好不容易實現的東西。 所以我想對大家說，這些都是真的。 我們復出的愛與時間都是真的，所以如果大家以後遇到辛苦的時間，請記住今天、記住存在讓我心臟跳躍的東西，請相信有人相信我，然後繼續前行。 那些人中的一個就是我，以及成員們。 所以，我們會一直前行，也許不能永遠走花路、但總有一天會走到，感謝大家過去一年來對我們的守護，以後由我們來守護大家。 謝謝大家。」



韓國網友評論：

1. 為LE SSERAFIM應援，很好地撐過來了

2. 演唱會非常好看，聽完這段話流淚了...

3. 即便精神崩潰也不奇怪... 但她們一直用明朗的模樣活動，很了不起

4. LE SSERAFIM一定很辛苦吧，這段時間感覺她們被所有網路社群一起霸凌... ᅲᅲ加油

5. 許允眞很會講話。 仔細一想，這團有兩個頭腦很好的孩子，這樣的團隊不容易崩潰。 如果一定要比較，那些吵鬧的孩子們看起來腦子不太好

6. 真正的豆姑娘加油！祝紅豆女革命成功（*《豆姑娘與紅豆女》是韓國傳統童話，豆姑娘類似灰姑娘，紅豆女約等於繼母和姐姐）

7. 網友罵她們的原因是缺乏實力卻總是用狠毒形象來營銷，在科切拉的表演也無法護航kk ᅲ

8. 每次新歌都抄襲海外流行歌，走狠毒路線卻有好幾個成員接近音癡，以這樣的團而言已經人氣很高、賺很多錢，不覺得可惜。 為未來擔憂、覺得辛苦的，不只有她們。 現場唱得那樣又抄襲流行歌，這些本身就代表不夠格。 真正讓人覺得可惜的，是那些明明實力很好表現也不錯卻仍然沒被看見的人。 實力不行的人覺得辛苦的話...... 只會讓人覺得「那就努力進步吧」而已。 如果能別再抄襲、現場演唱也大大進步的話，大家自然會為你們鼓掌

9. 公司大力支持、老闆也喜歡她們，只需要更加努力練習吧ᅲ

10. 只因搞砸一次舞台就被罵到現在，寫惡評的人更加令人覺得噁心...

11. 科切拉的表現確實讓人疑惑，但後來偶爾刷到她們，感覺真的很努力了。人不是永遠停留在原位，就像你我都會改變，LE SSERAFIM也是啊，對「成長」一詞的使用很帥氣

12. 坦白說，科切拉的表演本來只是被罵幾天就會結束的程度，關鍵是那時馬上爆出閔熙珍事件。 HYBE和閔熙珍開始對立後，她們才被罵得幾乎像要被封殺一樣。用科切拉當藉口有點好笑

13. 現在還在說她們現場實力不行的人，是沒看過她們最近的現場吧？

14. 能感覺到許允眞讀了很多書，講話有深度又好聽

15. 她們被罵得太兇了，我一度擔心會聽到不好的消息... 應援ᅲ

16. LE SSERAFIM新專輯歌曲和舞蹈都非常棒，對她們感興趣了ᅲᅲ以後也繼續為她們應援，加油！

出處：https://theqoo.net/hot/3702986495

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞