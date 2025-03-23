LE SSERAFIM洪恩採實現「小劉在錫」的夢想，和Sakura一起出演《Running Man》今天播出

人氣女團LE SSERAFIM的忙內成員洪恩採跟Sakura（宮脇咲良）出演《Running Man》今天播出，恩採不只圓夢成功，表現還被節目組稱讚：「比池錫辰更厲害！」

SBS 招牌綜藝節目《Running Man》今天傍晚將迎來女團 LE SSERAFIM 的的登場，兩人帶著迷你五輯《HOT》回歸節目，成員們紛紛熱情歡迎。



這是Sakura第二次出演，她憑藉出色的綜藝感與搞笑肢體動作，在上次出演時成功助力《Running Man》奪得2049收視榜同時段綜藝節目第一名，並創下最高瞬間收視率6.2%的紀錄。



首次出演的洪恩採則是著名的《Running Man》忠實粉絲，甚至因為對劉在錫的喜愛&優秀的綜藝感，而擁有「小劉在錫」的稱號。她「成功追星」的消息在網路社群掀起熱議，讓本集節目更加備受期待。



本次競賽主題為「下班靠充電」Race，規則相當簡單——成員們只需為沒電的手機充電，並向製作人進行視訊通話，說出「我們要下班了」，即可成功下班。然而，看似輕鬆的任務卻暗藏難關，成員們意氣風發地迎戰，卻發現手上拿的是已成經典的2G摺疊手機，讓他們瞬間慌亂不已。從尋找充電線到插座，為了順利下班的奮戰過程，勢必帶來滿滿笑料。

其中，恩採展現了「真Running Man粉絲」本色，她巧妙地竊聽到了關鍵的電話號碼提示，成功發揮決定性作用。她的聰明機智不僅讓隊友驚嘆，甚至連對手隊伍的劉在錫都忍不住佩服不已。而出道15年的《Running Man》元老成員池錫辰，更是因為洪恩採的「情報蒐集技術」而感到汗顏，讓人更加期待她的精彩表現。

此外，節目中還準備了「生活中最令人崩潰的懲罰」，專門獻給未能成功下班的隊伍。這場關乎「準時下班」的激烈競賽——「下班靠充電」Race，將於今天（23日）晚上6點10分播出的《Running Man》中揭曉！



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