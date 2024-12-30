【2024 MBC演技大賞】直播取消，歌謠大祭典延播！關於「火焰、紙飛機」舞台刪減引發討論

由於濟州航空客機失事，全國哀悼七日氛圍仍在持續，MBC 取消了昨天的【演藝大賞】後，也決定取消今晚的【演技大賞】，連帶延後了原定在31日播出的【MBC歌謠大祭典】。

30日上午，MBC 發表官方立場稱：「特此通知，原定於今晚8點40分舉行的【2024 MBC演技大賞】現場直播將被取消，改為錄製模式，播放時間則日後再宣佈。」



對此，官方表示必須向昨天發生的客機事故罹難者和罹難者家屬表示最深切的哀悼，並補充說，做出這一決定是為了向因這次事故而深感悲痛的人們表示哀悼。另外，這個決定是為了緬懷罹難者，也是為了分擔家屬們的痛苦，請觀眾們諒解，我們將提供詳細的錄製時間表和公佈方法，最後再次向罹難者家屬表示最深切的哀悼。

目前，提出了對【MBC歌謠大祭典】的一些預先錄製的舞台進行編輯的可能性。由於是年終頒獎典禮，安排了壯觀的火焰特效舞台和使用紙飛機等舞台。然而，在發生重大空難的情況下，舞台是否適合轉播又再次被熱烈討論。



此前，29日上午9時7分左右，務安國際機場發生一起事故，濟州航空7C2216航班在試圖降落在跑道時與跑道外牆相撞墜毀。根據國家消防局消息，死亡人數多達179人，僅2人倖存。而全國各地的哀悼期為7天，直至1月4日24:00。

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