【韓網熱門】房時爀：是防彈少年團和我的努力改變了外界對亞洲文化的偏見！網友群嘲：You？

日前，HYBE娛樂議長房時爀因在推廣亞洲文化方面的卓越貢獻，獲得了「Asian Game Challenge Awards」上的獎項。

在之後「亞洲協會」的採訪中，房時爀被問及「是否曾想過自己的工作會推動K-pop和韓國文化的傳播」時表示：「從未想像過這種情景，年輕時，代表全球音樂的美國市場對我來說感覺非常遙遠，我從未想過可以接近它。 當我和BTS一起踏上旅程時，完全沒有想到這條路會通向今天這樣的成果...... 文化之間的碰撞可能會導致世界性的悲劇，只有當人們真正理解彼此，這種理解以文化為基礎時，世界才能在和平中實現更大的發展與繁榮。 從更廣的角度來看，我們應該承認彼此的不同，並將這種不同作為創作的素材。 在BTS取得全球成功之前，人們對亞洲文化的理解非常狹隘，甚至認為喜歡亞洲文化的人有著非常特別的品味。 然而通過BTS，世人們開始覺得我努力創作的那些東西開始變得熱門，這種互相理解得到了提升。 在美國和全球範圍內，人們開始效仿亞洲文化並努力進一步發展它。 我相信這不僅是文化交流，還為世界和平與人類發展做出了貢獻。」

韓國網友評論：（以下留言不代表KSD立場，僅翻譯）

1. 你只是運氣好罷了

2. 太傲慢了

3. 閉嘴，趕快回國參加聽證會

4. 利用不當交易賺的錢來毀滅KPOP

5. 從防彈囤積唱片開始，KPOP就開始走向滅亡了，他居然這麼自信說出這些

6. You？？？？

7. 努力（使用機器）

8. 在背後搞小動作，還有臉說努力

9. 瘋了，沉浸在自己的世界裡

10. 為什麼不提其他的K-POP歌手

11. 對，用囤貨的方式來改變

12. 他為什麼要是韓國人啊

13. 是因為你們站在了前輩的肩膀上，說的好像只有你們流血流汗流淚一樣

14. 是機器和卑劣的公司做的努力吧

15. 要吐了，從根源上否認其他人的努力

16. 他和HYBE怎麼這麼愛跪舔美國啊，現在這種感覺更明顯了

17. 快閉嘴吧

18. 你的努力?????

19. 麻煩你謙虛一點吧

20. 是不是你自己的妄想啊

21. 再怎麼自誇，也要有點底線吧

22. 其他的不知道，唯一能想起來的就是和果汁世妍逛街的照片

23. HYBE都亂成什麼樣了，作為最高層居然不回國

24. 快滾吧

原文：https://theqoo.net/square/3542915256

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