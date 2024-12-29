【K社韓國小百科】50億原來是這麼多！探秘韓國「財閥家金庫」，雙重生物辨識鎖僅一人能打開

韓劇《財閥家的小兒子》裡宋仲基豪賺240億韓元，現金在金庫裡堆成一堵墻，讓不少觀眾印象深刻。 原來這個金庫並非攝影棚而是真實存在，任何人只要付費都可以租用！

這間金庫名為「VAULT 1932」，是韓國第一個、也是唯一一個面向民間的金庫租賃公司。該金庫由1932年創立的保險箱製造公司「ShinSung金庫」提供技術，韓國銀行的金庫也是由該公司負責製造。VAULT 1932一號店於2020年開設於首爾江南狎鷗亭，因生意興隆陸續開設光化門二號店和蠶室三號店，計劃明年在釜山開設四號店。

截至2024年底，已經有十多部電視劇在此進行拍攝，其中最有名的就是宋仲基和李星民（李成民）主演的《財閥家的小兒子》。 劇中宋仲基通過盆塘房地產投資賺到240億、現金堆滿房間的畫面，以及爺爺過世後孫子來取遺書的戲份，都是在狎鷗亭金庫取景，宋仲基還留下了簽名照片。





雖然一般銀行也有金庫服務，但VAULT 1932提供的空間更大、更多選項，甚至可將整間屋子出租，且沒有辦公時間限制，亦不必使用真實姓名。 與此同時，VAULT 1932的保安功能亦值得信任：硬體方面，四周墻壁擁有美國UL認證，可阻擋電鑽破壞和1400度高溫長達2小時，幾乎能防範一切入侵動作; 軟體方面，必須使用客戶本人的手掌靜脈、指紋等生物辨識認證才能開啟。

其中，靜脈辨識是以紅外線照射手掌內部的靜脈血管、與預留樣本進行比對，只有活體才能完成辨識，幾乎不可能被偽造，被認為是最安全的生物辨識技術。 與大多數金庫不同，VAULT 1932的職員沒有萬能鑰匙，從源頭避免了人為事故的風險。 如果物主在租約期滿後仍未現身，金庫會請「ShinSung金庫」員工強制打開櫃門、移送他處保管，並全程錄影存證。



除了現金之外，也有很多人來寄存貴金屬、畫作、貴重茶葉和酒品，甚至棒球棒等。 保險箱月租從5萬到50萬韓元不等，步入式畫作保管間則是300萬起跳。 據負責人介紹，位於下方的保險櫃高88cm、寬44cm、縱深55cm，如果裝滿5萬面額紙幣的話，剛好是50億韓元！經常聽到某某藝人以幾十億現金全款購房，如今第一次對50億有了直觀認知XD



VAULT 1932對於隱私和人身安全也做了很多考量，例如盡量避免客戶與工作人員和其他客戶碰面、禁止他人同行入內，離開金庫前必須確實保險箱關閉才能打開大門，考量到部份用戶年紀較大，進入金庫的時間限制在15分鐘，超過時會有工作人員致電詢問是否需要幫助等等。



▽下次再在韓劇裡看到關於金庫的戲份，就大概知道是在哪裡拍攝了XD



▽最後附上韓國博主的介紹影片：



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