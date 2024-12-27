【2024 MBC演技大賞】公開7位大賞候選人！從李荷妮、韓石圭→金喜善、柳演錫史上最難選～

即將在12月30日晚間播出的年度頒獎典禮【2024 MBC演技大賞】公開了7位大賞的候選人！演技派們全員出動，榮耀大賞的主人公會是誰，也引爆討論。

今年MBC也推出了不少優質韓劇，讓觀眾們又哭又笑的演技大師們之間的激烈競爭，進一步提升了大眾的期待感。



1.《夜晚開的花》李荷妮：翻越圍牆、跨越界限，踏上大賞之路！以寡婦「趙如花」一角完美消化了動作、喜劇和浪漫等多種元素。



2.《美好世界》金南珠：透過「殷秀賢」一角展現母性愛與為兒復仇之心等豐富情感，大賞獎盃我也絕對不會放手，絕對不會！



3.《搜查班長1958》李帝勳：傳奇的朴班長回歸！飾演能力出眾且幽默風趣的刑警「朴英閑」，讓觀眾們留下深刻的餘韻。



4.《我們，家》金喜善：為守護家庭而展開的婆媳特別合作，驚悚懸疑結合的恐怖喜劇，化身最強心理諮詢師「盧英媛」。



5.《白雪公主非死不可》卞約漢：用「高正宇」一角展現驚人實力！被誣陷殺人而成為前科犯，生動刻畫了角色的起伏情感。



6.《如此親密的背叛者》韓石圭：國內頂尖的犯罪心理側寫師「張泰洙」以無可匹敵的演技展現了角色的深度。



7.《現在撥打的電話》柳演錫：年末人氣最高的總統室發言人「 白司彥」，以成熟性感擄獲芳心和美妻！掀起一波熱議～。



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另外，也可以看看今年的最佳CP精彩的入圍名單→【2024 MBC演技大賞】5組最佳CP配對模式超多元！其中《現在撥打的電話》柳演錫&蔡秀彬呼聲最高



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