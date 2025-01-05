【2024 MBC演技大賞】完整獲獎名單：《現在撥打的電話》柳演錫&蔡秀彬最佳CP，《如此親密的背叛者》韓石圭奪大賞

2024 MBC演技大賞今日下午播出提前錄製的頒獎禮，因為濟州航空客機空難事件剛過去不久，所有藝人都以黑白灰色服裝出席。

以下為完整獲獎名單：

▼男子新人獎：《白雪公主非死不可》李家燮，《現在撥打的電話》許楠儁



▼女子新人獎：《如此親密的背叛者》蔡元彬



▼最佳男配角：《白雪公主非死不可》趙在允



▼最佳女配角：《夜晚盛開的花》金美卿



▼最佳CP獎：《現在撥打的電話》柳演錫&蔡秀彬



▼最佳角色獎：《我討厭炸豬排》鄭尚勳，《白雪公主非死不可》權海驍（未出席）



▼男子優秀演技賞（日日劇）：《第三次結婚》文智厚



▼女子優秀演技賞（日日劇）：《第三次結婚》吳世英



▼男子優秀演技賞（迷你系列劇）：《搜查班長1958》李東輝，《夜晚盛開的花》李鍾元



▼女子優秀演技賞（迷你系列劇）：《現在撥打的電話》蔡秀彬



▼男子最優秀演技賞（日日劇）：《勇敢無雙龍秀炡》徐俊英



▼女子最優秀演技賞（日日劇）：《勇敢無雙龍秀炡》嚴賢璟，《第三次結婚》吳丞芽



▼男子最優秀演技賞（迷你系列劇）：《現在撥打的電話》柳演錫，《搜查班長1958》李帝勳



▼女子最優秀演技賞（迷你系列劇）：《夜晚盛開的花》李荷妮



▼男子最佳演員賞：卞耀漢



▼女子最佳演員賞：金南珠（未出席）

▼特別感謝牌：金守美（由兒媳徐孝琳代為領取）



▼功勞賞：崔佛岩（未出席）

▼年度電視劇獎：《搜查班長1958》



▼大賞：《如此親密的背叛者》韓石圭



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