宋旻浩替代服役爭議持續發酵：從長髮婚禮到1km也要超跑上班！「天龍人」特權質疑升級

一波未平一波又起，宋旻浩消極服役的事情調查還在進行時，他又被知名娛樂記者李鎮浩爆料享有特權。

李鎮浩YouTube頻道「娛樂幕後總統李鎮浩」發佈了一段題為《宋旻浩是「天龍人」（天龍人：比喻貴族，享有一切特權）？ 駕駛超跑上班的工作地點實探》的影片，聚焦WINNER成員宋旻浩的替代服役爭議。

李鎮浩回顧稱：「關於宋旻浩消極服役的爭議，其實從去年5月就開始了。 當時他以長髮造型出現在美國三藩市的妹妹婚禮上，引發公眾質疑。」李鎮浩指出：「早年，替代服役人員的髮型規定嚴格，明確要求頭髮長度不能遮住眉毛和耳朵，但如今規定已放寬為『儀容服裝需整潔』，即便如此宋旻浩的長髮顯然難以符合整潔的標準。」



此外，他還提到宋旻浩因雙相情感障礙、恐慌障礙和社交恐懼症等健康問題被評為替代服役的4級對象，但質疑其精神狀態是否符合病症標準。 「在服兵役前他出演了《我獨自生活》、《新西遊記》、《姜食堂》等節目，沒有表現出任何精神問題，甚至在《姜食堂》中，還能從容應對大量客人，展現與人互動的畫面。」因此公眾對於宋旻浩的健康情況提出質疑，甚至有人諷刺稱其患有「選擇性恐慌症」。

此外李鎮浩還特別提到了宋旻浩工作地點調整及停車便利等隱性特權。 根據替代服役的相關規定，調整工作地點並不容易。 然而宋旻浩卻從距離住處2.1公里的麻浦區設施管理公團調整至距離僅約1公里的麻浦居民便利設施。



前幾日設施館長透露宋旻浩曾被判斷為「不適合繼續服役」，並收到解除召集（退伍）建議，但他本人為了完成服役，選擇堅持留任。 相關人士解釋：「由於與新任負責人適應問題，以及其心理狀態不穩定，他本人提出申請調整至目前的工作地點。」

李鎮浩從宋旻浩的住所步行至新工作地點，測算了所需時間。 他指出：「步行僅需14分鐘，但宋旻浩卻選擇駕車上下班，且他駕駛的是一輛超級跑車。」麻浦居民便利設施停車場空間有限，僅能容納26輛汽車，但宋旻浩卻長期將超跑停在此處，引發「停車特權」的質疑。



李鎮浩最後提出質問：「如果是普通人，他們能否被調整到最優工作地點、自由選擇髮型，並在有限停車位中長期佔用車位？」這一系列特權引發了公眾的強烈不滿與質疑。同時李鎮浩也強調：「當然也不能排除宋旻浩確實因健康原因需要調動工作的可能性，既然警方已介入調查，希望能澄清所有疑點，以免引發誤解。 」」



最新報導：宋旻浩涉嫌違反兵役法被立案！兵務廳委託警方調查，稱：「如果是事實，需重新服役」

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