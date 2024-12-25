這對也很閃XD 丁海寅回贈安普賢咖啡車啦！「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」

丁海寅在拍攝《媽媽朋友的兒子》時收到了摯友安普賢的咖啡車，日前丁海寅也回贈啦！

丁海寅和安普賢是同為1988年生的「88Line」、「88s」同齡好朋友，據說兩人是在2022年青龍頒獎典禮上認識，去年2023年旅行綜藝《演員旅行中》意外「放閃」過，丁海寅秀出安普賢關心自己去哪的訊息。



今年丁海寅拍攝《媽媽朋友的兒子》時收到了相當多圈內好友的應援咖啡車‎，包括安普賢，安普賢當時相當有創意的留下「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅」的話語，而近日丁海寅回贈安普賢則寫「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」，似乎很擔心安普賢的招牌肌肉受傷。安普賢發認證照感謝：「托你的福活下來了……」



幾個月前兩人勤跑《辣手警探2》宣傳，該電影由黃晸珉與丁海寅主演，安普賢特別客串了要角，連宣傳都一起跑。一些粉絲會觀注兩人一舉一動，活動上丁海寅會提醒安普賢看一下粉絲，活動後兩人也要走在一起，宣傳片兩人依偎在一起也讓粉絲大呼可愛。這次丁海寅送安普賢咖啡車，有粉絲笑說：「這兩人實在太可疑了。」

정해인 안보현한테 안녕?이러고 웃는거 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/BwW3wBWDTG — 우얘 (@wavemus1c) October 5, 2024

안보현 정해인

대체 어케 친해졋을까



뭐 어쩌다 친해졌길래

해인님이 무대인사때 보현님만 잇으면

부힛하치와레 개구장이 웃음이나올까...



진짜 극 F 극 T 이신 두분이 어뜨케친해졋는지

썰좀 풀어주시길바랍니다 pic.twitter.com/Yxe4LJm7Sh — (@2_6_5953) October 30, 2024

ㅜㅜ시잘 안보현 안녕 3트 다 정해인 꿈쩍도 안 하고 정해인 한 번에 안보현 바로 넘어감 너뭐해 pic.twitter.com/Md2IAhvKvF — 슈 (@sxuilxx) October 17, 2024

안보현 정해인

진짜 구라치지말라고했다

진짜 둘이 존나수상하다햇다 pic.twitter.com/bVl8vdXWGf — (@2_6_5953) December 17, 2024

最新消息‎兩人和同為「88Line」的金秀賢和任時完一起露營呢！

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