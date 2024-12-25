這對也很閃XD 丁海寅回贈安普賢咖啡車啦！「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」
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這對也很閃XD 丁海寅回贈安普賢咖啡車啦！「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」

明星   2024年12月25日   星期三20:40   草莓  

（封面圖源：IG@bohyunahn截圖、X@sxuilxx截圖）

丁海寅在拍攝《媽媽朋友的兒子》時收到了摯友安普賢的咖啡車，日前丁海寅也回贈啦！

丁海寅和安普賢是同為1988年生的「88Line」、「88s」同齡好朋友，據說兩人是在2022年青龍頒獎典禮上認識，去年2023年旅行綜藝《演員旅行中》意外「放閃」過，丁海寅秀出安普賢關心自己去哪的訊息。

今年丁海寅拍攝《媽媽朋友的兒子》時收到了相當多圈內好友的應援咖啡車‎，包括安普賢，安普賢當時相當有創意的留下「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅」的話語，而近日丁海寅回贈安普賢則寫「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」，似乎很擔心安普賢的招牌肌肉受傷。安普賢發認證照感謝：「托你的福活下來了……」
（圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）（圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）

幾個月前兩人勤跑《辣手警探2》宣傳，該電影由黃晸珉與丁海寅主演，安普賢特別客串了要角，連宣傳都一起跑。一些粉絲會觀注兩人一舉一動，活動上丁海寅會提醒安普賢看一下粉絲，活動後兩人也要走在一起，宣傳片兩人依偎在一起也讓粉絲大呼可愛。這次丁海寅送安普賢咖啡車，有粉絲笑說：「這兩人實在太可疑了。」

最新消息‎兩人和同為「88Line」的金秀賢和任時完一起露營呢！

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