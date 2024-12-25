SEVENTEEN明年迎10週年～將展開多樣活動！繼夫碩順1月回歸後，Hoshi和Woozi也將組成小分隊

今日（25）據歌謠界透露，SEVENTEEN 的 Hoshi 和 Woozi 最近結束小分隊專輯封面拍攝。

Hoshi 和 Woozi 的小分隊將在夫碩順（BSS）結束活動後出擊，這是繼今年淨漢、圓佑發行單曲1輯《This Man》之後，SEVENTEEN 再次以2名成員組成小分隊活動。



Hoshi 和 Woozi 被稱爲「豪雨警報」，展現與眾不同的默契度，兩人曾在2017年11月發行的正規2輯《Teen Age》演唱收錄曲〈Bring it〉，受到許多粉絲喜愛。而 Hoshi 擔任組合內表演隊的隊長、Woozi是主唱隊的隊長，出眾的實力備受認可，這也是這小分隊備受期待的原因之一。



SEVENTEEN 今年9月淨漢開始服兵役後，團體開始進入「軍白期」。1996年出生的Hoshi、圓佑、Woozi必須在2025年入伍，相關成員們組成小分隊活動是爲了彌補入伍前粉絲們的遺憾。另外，2015年5月26日出道的 SEVENTEEN 將在明年（2025年）迎來出道10週年，還會有什麼活動也備受期待！



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