宋旻浩替代服役争议持续发酵：从长发婚礼到1km也要超跑上班！「天龙人」特权质疑升级

一波未平一波又起，宋旻浩消极服役的事情调查还在进行时，他又被知名娱乐记者李镇浩爆料享有特权。

李镇浩YouTube频道「娱乐幕后总统李镇浩」发布了一段题为《宋旻浩是「天龙人」（天龙人：比喻贵族，享有一切特权）？ 驾驶超跑上班的工作地点实探》的影片，聚焦WINNER成员宋旻浩的替代服役争议。

李镇浩回顾称：「关於宋旻浩消极服役的争议，其实从去年5月就开始了。 当时他以长发造型出现在美国三藩市的妹妹婚礼上，引发公众质疑。」李镇浩指出：「早年，替代服役人员的发型规定严格，明确要求头发长度不能遮住眉毛和耳朵，但如今规定已放宽为『仪容服装需整洁』，即便如此宋旻浩的长发显然难以符合整洁的标准。」



此外，他还提到宋旻浩因双相情感障碍、恐慌障碍和社交恐惧症等健康问题被评为替代服役的4级对象，但质疑其精神状态是否符合病症标准。 「在服兵役前他出演了《我独自生活》、《新西游记》、《姜食堂》等节目，没有表现出任何精神问题，甚至在《姜食堂》中，还能从容应对大量客人，展现与人互动的画面。」因此公众对於宋旻浩的健康情况提出质疑，甚至有人讽刺称其患有「选择性恐慌症」。

此外李镇浩还特别提到了宋旻浩工作地点调整及停车便利等隐性特权。 根据替代服役的相关规定，调整工作地点并不容易。 然而宋旻浩却从距离住处2.1公里的麻浦区设施管理公团调整至距离仅约1公里的麻浦居民便利设施。



前几日设施馆长透露宋旻浩曾被判断为「不适合继续服役」，并收到解除召集（退伍）建议，但他本人为了完成服役，选择坚持留任。 相关人士解释：「由於与新任负责人适应问题，以及其心理状态不稳定，他本人提出申请调整至目前的工作地点。」

李镇浩从宋旻浩的住所步行至新工作地点，测算了所需时间。 他指出：「步行仅需14分钟，但宋旻浩却选择驾车上下班，且他驾驶的是一辆超级跑车。」麻浦居民便利设施停车场空间有限，仅能容纳26辆汽车，但宋旻浩却长期将超跑停在此处，引发「停车特权」的质疑。



李镇浩最后提出质问：「如果是普通人，他们能否被调整到最优工作地点、自由选择发型，并在有限停车位中长期占用车位？」这一系列特权引发了公众的强烈不满与质疑。同时李镇浩也强调：「当然也不能排除宋旻浩确实因健康原因需要调动工作的可能性，既然警方已介入调查，希望能澄清所有疑点，以免引发误解。 」」



最新报导：宋旻浩涉嫌违反兵役法被立案！兵务厅委托警方调查，称：「如果是事实，需重新服役」

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