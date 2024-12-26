宋旻浩涉嫌違反兵役法被立案！兵務廳委託警方調查，稱：「如果是事實，需重新服役」

今日（26日）首爾麻浦警察局表示23日從兵務廳接到委託調查後，在同一天以違反兵役法的嫌疑對宋旻浩立案。

據悉，兵務廳的立場是，如果通過警方的調查中確認宋旻浩的服役存在問題，即使被解除召集，也應取消解除處分，並在問題期間重新服役。兵務廳相關人士表示：「警方的調查更加準確，兵務廳不會自行進行調查。」

宋旻浩從去年3月開始在麻浦設施管理公團作爲社會服務要員服役，今年3月轉至麻浦居民便利設施，在本月23日結束工作。但是在退伍前一週（17日），D社報導稱宋旻浩在10月去海外旅行之後，未按時返回社會服務崗位，並以「年假」、「病假」、「住院」等爲理由，之後還有同事爆料他上班的時候沒有正常工作，引發爭議。



（＊延伸閱讀：WINNER還能完整體回歸嗎？宋旻浩今日解除召集，D社再爆料：同事們吐槽「他還不如不來」）

經紀公司YG娛樂當時回應：「關於藝人服役的詳細內容很難確認。但是病假的理由是延續服役前開始接受的治療，其他休假也都是按照規定使用的。」



隨著爭議的擴大，首爾市長吳世勳也在自己臉書（Facebook）發表文章稱：「最近有位作爲社會服務要員工作的藝人服務怠慢引發爭議，在負責的位置上守護市民的日常生活，誠實履行兵役義務的人員佔大多數，絕對不能因爲部分人的服務怠慢而產生社會剝奪感。」並指示首爾市及下屬機關爲對象進行「社會服務要員服役實態緊急全面調查」，根據調查結果採取嚴厲措施，必要時積極向兵務廳建議完善制度，以確保公正地兵役義務。

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