害怕上班卻能享受派對！D社三連爆宋旻浩參加DJ派對&跑步社團，反駁「恐慌症、社交恐懼」說法

韓媒Dispatch兩次爆料宋旻浩服兵役態度懈怠，宋的負責人解釋稱他有恐慌障礙、社交恐懼症、躁鬱症（雙相障礙）等狀況，符合提前退伍條件。 然而D社今日公開宋旻浩和眾人一起參加派對的照片，質疑他其實是裝病，譏諷是「選擇性社交恐懼症」。

宋旻浩去年3月以替代役（社會服務要員）身份入伍，一開始在麻浦設施管理公團工作，今年3月轉至麻浦居民便利設施。 此前，該設施負責管理替代役的人士向D社表示「宋旻浩害怕人多的地方」「把他安排在不顯眼的地方」，但據D社了解，宋旻浩在江原道高城郡和襄陽郡等地四處遊玩，參加露營和派對。

D社公開三張拍攝於2023年8月19日的照片，表示宋旻浩當天參加了在江原道高城郡一家人氣咖啡店舉辦的DJ派對。 當時，他正在麻浦設施管理公團的停車事業部門履行兵役。

宋旻浩服役期間一直保持長髮造型，派對中他穿著短褲、赤裸上半身，多處刺青引人注目：左肩胛骨上寫著「正確姿勢」，右肩胛骨上寫著「清醒的精神」，腰部則是「PLAYBOY」。



[단독] "바른자세, 맑은정신, 노는아이"…송민호, 상의탈의 파티 현장



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(출처:디스패치) pic.twitter.com/0wNTVxAjO3 — 로로 (roro) (@zzalove100) December 27, 2024

照片中的宋旻浩看起來與人交流時並無障礙，且派對本身就很難定義為迴避社交的活動。 當時的派對參加者向D社透露「宋旻浩喝酒、抽菸，盡情享受派對」，完全看不出有任何懼怕社交或患有恐慌障礙的樣子。

D社表示，宋旻浩的「選擇性社交恐懼症」也體現在他的興趣活動中。 他在退役前加入了一個跑步社團，專注於健身鍛煉。 一名團員向D社傳Email透露：「我們和宋旻浩一起參加團體馬拉松，他最近還挑戰了20公里的全程馬拉松，體重也減輕了不少。」事實上，宋旻浩正積極準備回歸，據麻浦居民便利設施相關人士透露：「宋旻浩正在通過跑步減肥，並通過私人教練塑造身材。」



此前，D社於本月17日第一次爆料宋旻浩經常請假不來服役地點上班，23日追加3名同袍證詞，稱宋旻浩去年在工團就經常缺勤、不上班的日子比上班更多，來了也是遲到早退、戴著耳機窩在一邊打遊戲，從不參與辦公。

韓國網友對宋旻浩的行為十分不滿：「社恐是如何當藝人？只有遇到不喜歡的事才會生病？」、「原來是可拆卸式精神病，好笑」、「不是每個人都因為身體不舒服就懈怠工作」、「患過病的人就會知道，那樣享受喝酒派對是不可能的」、「真正患有精神疾病的人很痛苦，請不要濫用精神疾病當做藉口」、「曾經很喜歡WINNER，對他好失望」「重新服兵役吧」。

另一方面，有關宋旻浩服役不實的疑雲已經交由警方調查。 兵務廳於23日向麻浦警察署提交了調查請求，目前宋旻浩已被列為嫌疑人進行立案。 警方預計將根據監控錄像、進出記錄、遊戲登錄記錄、通信位置及設施員工的證詞等，調查其是否存在不實服役的情況。



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