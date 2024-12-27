新聞
KPOP
明星
韓劇
綜藝
電影
畫報
專題
Beauty
生活
旅遊
話題
韓星來港活動
韓星來台活動
有獎活動
繁中
简中
圖片
星檔
已追蹤的偶像
更多
廣告
【影片】安普賢最新機場照：寒冬穿單薄夾克，帥氣「凍」人
明星
2024年12月27日 星期五09:39
Tracy
26日，演員安普賢為出席在泰國曼谷舉辦的AAA頒獎禮經由仁川機場出國。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告
標籤 :
安普賢
相關新聞
這對也很閃XD 丁海寅回贈安普賢咖啡車啦！「普賢啊不要受傷，照顧一下蛋白質」
帥哥的旁邊還是帥哥！「88Line」丁海寅、金秀賢、任時完、安普賢一起去露營，網：發個合照出來吧！
【2024 SBS演技大賞】完整得獎名單：《好搭檔》張娜拉淚奪「大賞」！朴信惠、金南佶、安普賢等亦獲獎
留言/評論
← 上一則
下一則 →
廣告
熱門
【2024 MBC演技大賞】公開7位大賞候選人！從李荷妮、韓石圭→金喜善、柳演錫史上最難選～
宋旻浩替代服役爭議持續發酵：從長髮婚禮到1km也要超跑上班！「天龍人」特權質疑升級
廣告
下載KSD App
主頁
»
明星
» 【影片】安普賢最新機場照：寒冬穿單薄夾克，帥氣「凍」人
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載.
關於我們
免責聲明
私隱政策
廣告查詢
招募寫手