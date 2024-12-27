【影片】安普賢最新機場照：寒冬穿單薄夾克，帥氣「凍」人
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明星   2024年12月27日   星期五09:39   Tracy  

26日，演員安普賢為出席在泰國曼谷舉辦的AAA頒獎禮經由仁川機場出國。

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