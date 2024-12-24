《非意圖的戀愛談》《當我的指尖觸碰到你的溫度時》燾宇被爆曾吸食大麻韓粉失望

昨（23）日，演出《非意圖的戀愛談》與《當我的指尖觸碰到你的溫度時》與元太珉組BL CP爆紅的演員燾宇，被爆曾在2020年吸食大麻，但演藝活動並未中斷引發了爭議。

據‎《體育朝鮮》報導，有演藝圈人士爆料燾宇（燾音同道，全名한도우）在2020年12月吸食大麻遭到處分後，「未反省仍持續活動」。後續該報調查顯示燾宇確實在2020年12月大麻違反了毒品管制相關法律，後來受到教育進修（似台灣的毒品危害講習），是有條件的緩起訴。



該報指出燾宇觸法後活動仍不斷，拍了《Dear. M》（隔年初開拍）、《非意圖的戀愛談》（2022年選角完畢，2023播出）、《當我的指尖觸碰到你的溫度時》（《非意圖的戀愛談》衍生電影，2023開拍，2024上映）、《搜查班長1958》，因《非意圖的戀愛談》與《當我的指尖觸碰到你的溫度時》爆紅後，還不斷舉行粉絲見面會與作品粉絲見面。



▼《非意圖的戀愛談》與《當我的指尖觸碰到你的溫度時》見面會，直到最近都還有相關活動



該報還採訪燾宇經紀公司VAST娛樂，VAST娛樂表示大麻事件發生在與燾宇簽約之前「所以無話可說」，而現在合約已結束。即便VAST娛樂撇清關係，其他報導仍懷疑VAST當初為何會和燾宇簽約。

▼VAST娛樂至少到9月還和燾宇有合約



韓國網友得知此事頗憤怒，Theqoo討論文蓋了要400樓留言，大部分都表示不知道他有那樣的過往、很是失望，「把《我的手》（《當我的指尖觸碰到你的溫度時》縮名）還我」、「什麼都沒交代就進經紀公司了嗎」、「《我的手》還在等第二季嗚嗚」、「因為演得不錯，沒想到會遭受重擊」、「暈……我還買了《我的手》藍光」……等等，明顯有許多韓國粉絲失望不已。

一般來說韓國藝人若觸法，都會有長時間的「反省期」甚至遭演藝圈唾棄，如朱智勛2009年曾因吸大麻中斷活動，後來入伍暫離演藝圈；金賽綸2022年爆出酒駕後演藝事業崩塌，後來私下活動與IG活動仍不時遭到抨擊沒反省。燾宇走紅之後才被爆出黑歷史，加上遭懷疑沒反省、沒向經紀公司交代，難怪引起爭議，令人遺憾。

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