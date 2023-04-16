《語意錯誤》朴栖含爆紅後《非意圖的戀愛談》車瑞元接棒天菜攻！網：為什麼他們都拍完BL劇就去當兵呢~

BL劇《非意圖的戀愛談》中演陶藝天才的老闆尹泰俊（車瑞元 飾）真的很有魅力，但拍完作品就入伍實在是好可惜啊，為什麼～～～？！ PS：跟大家提一下朴栖含預計退伍時間是今年的12月9日。

最近討論度超高的TVING人氣BL劇《非意圖的戀愛談》迎來了EP.10的大結局，內容講述大企業的小職員池元英（B1A4孔燦 飾）與天才陶藝家尹泰俊（車瑞元 飾），從「開始是有意圖，但戀愛是非意圖」的謊言開始的關係中，兩人成為真正戀人的浪漫喜劇。



劇中車瑞元飾演的尹泰俊，性格孤傲且擁有沉穩內斂的氣質，搭配上帥氣又有型的外表，被一票網友封為2023年最有魅力「天菜攻」，這部作品是改編自同名網路漫畫，兩位主角顏值都很優秀，人設的還原度真的相當高。



▼經紀公司釋出的單人官方花絮，這個髮型&造型真的帥度大幅提升，昨天4/15也是車瑞元的生日喔！祝老闆生日快樂～：（跟出演《我獨自生活》時，完全是不同的感覺XD）



孔燦飾演的小職員池元英，左一句「老闆」（社長），右一句「哥」的模樣也相當可愛，像是一隻令人非常想寵愛的狗勾，兩人站在一起互動時的CP感特別強大。



▼正片好看，花絮更好看～！XD



▼值得一提的是，兩位主角都有為劇獻聲OST（主題曲），讓觀眾們有更強的代入感，車瑞元是演唱〈Beautiful day〉，講述遇上奇蹟般的愛情後，每個瞬間都是如此幸福美好：



▼孔燦是演唱〈Fallen for U〉，講述深陷在對方魅力之中，無法控制的心意：



可惜的是…車瑞元在拍完作品後就當兵入伍了（甚至沒機會一起宣傳），也讓人忍不住想起去年初，透過《語意錯誤》爆紅的朴栖含（劇中飾演設計系學長－張宰英）。





朴栖含同樣也是拍完作品的不久後就去當兵，不過當時還有一點點同框的宣傳期時間，而他也即將在今年（2023）的12月9日退伍。



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