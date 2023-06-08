你能接受營業期CP中的一方突然官宣結婚生子嗎？《非故意戀愛故事》車瑞元被罵慘

男演員車瑞元因為突然發佈戀愛、女友懷孕、明年結婚的消息，爆踩BL劇粉們的雷點。

前幾天韓媒報導了女演員嚴賢京和車瑞元正在秘密戀愛的消息，新聞剛出沒多久，又有媒體爆料嚴賢京因為懷孕已經停工數月。 最後根據雙方經紀公司回應，兩人因為拍攝《第二任丈夫》結緣，已經秘密戀愛了一段時間，等到車瑞元退伍之後（2022年11月入伍）將會舉辦婚禮，同時也確認了嚴賢京確實已經懷孕。在部份網友們送上祝福的同時，也有不少人指責兩人未婚先孕。 原以為過了幾日之後事情就會平息，卻萬萬沒想到車瑞元突然被罵上了熱搜。



今年3月-4月期間，車瑞元主演的BL劇《非故意戀愛故事》正式播出，他與B1A4的孔燦上演了一段從謊言開始、發展為真愛的故事。 車瑞元飾演的「年上溫柔攻」與孔璨產生的化學反應令觀眾們淪陷。 此前的採訪中又被詢問選擇《非故意戀愛故事》的理由，車瑞元甚至說出是因為孔璨才決定出演，這一番言論足夠BL粉們浮想聯翩......



不過車瑞元因為去年11月開始服兵役，缺席了《非故意戀愛故事》宣傳期，更沒和孔璨合體營業過。 電視劇播畢2個月，還處於宣傳營業期時卻直接宣布有女友要結婚，而女方已經懷孕了，對劇迷們來說絕對是一個晴天霹靂，氣得很多劇迷血洗SNS，留言稱：「謝謝你創造了一個爛透了的角色，祝你一輩子幸福，另一位男主做錯了什麼，要這樣背叛他」、「 服兵役拒絕營業就算了，居然在電視劇播完沒多久就宣布婚訊」、「一想到車瑞元的自私行為就生氣」、「今天醒來第一件事就是罵你」、「璨啊，我們去軍隊扇他一巴掌吧，我不是在開玩笑」等。



對於BL粉絲們的憤怒，也引發了其他網友們的討論，大家留言稱：「所以男演員還是不要輕易拍BL，劇粉太可怕了」、「劇粉看得太投入了，這樣太脫離現實了吧」、「BL粉們，麻煩活在現實世界裡」等。

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