四月最新話題韓劇排行榜《模範計程車2》無懸念奪冠！高顏值BL劇《非意圖的戀愛談》奪下第二超好評
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四月最新話題韓劇排行榜《模範計程車2》無懸念奪冠！高顏值BL劇《非意圖的戀愛談》奪下第二超好評

韓劇   2023年4月21日   星期五11:00   Mico  

（封面圖源：SBS《模範計程車2》劇照、TVING《非意圖的戀愛談》海報）

這兩部大家都有追嗎？來看看TOP.10的電視劇&演員都有誰上榜吧～！

SBS 熱門韓劇《模範計程車2》（模範的士2）於上週完美收官，拿下收視率21%的輝煌成績外，也蟬聯韓劇話題性的榜單一位，穩坐冠軍。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《模範的士2》劇照）

而 TVING 同樣剛完結不久的BL劇《非意圖的戀愛談》也奪下了二位，網上評價超好，也是今年度讓劇迷們想大推的優質作品。
（圖源：TVING《非意圖的戀愛談》劇照）

▼目前也有許多新劇剛播還未上榜，先來看看2023年4月第2週的電視劇話題性TOP.10中，有哪些「演員」和「電視劇」上榜吧！

「演員榜」：(1)李帝勳、(2)辛載夏、(3)金喜愛、(4)嚴正化、(5)表藝珍、(6)周元、(7)車瑞元、(8)孔燦、(9)金素妍、(10)劉寅娜。
（圖源：gooddata_official、IG@kagit_kstar）

「TOP.10電視劇」附上名字與海報參考
（圖源：gooddata_official、IG@kagit_kstar）

1．SBS《模範計程車2》，佔比率23%，是第二名的三倍。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《模範的士2》海報）

2．TVING《非意圖的戀愛談》
（圖源：TVING《非意圖的戀愛談》海報）

3．Netflix《造后者》
（圖源：Netflix《造后者》海報）

4．Netflix《黑暗榮耀》
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》海報）

5．JTBC《車貞淑醫生》
（圖源：JTBC《車貞淑醫生》海報）

6．TVING《放學後戰爭活動》
（圖源：TVING《放學後戰爭活動》海報）

7．ENA《紙之月》
（圖源：黃Viu煲劇平台《紙之月》海報）

8．KBS 2TV《真的出現了！》
（圖源：KBS 2TV《真的出現了！》海報）

9．tvN《盜賊：七個朝鮮通寶》
（圖源：黃Viu煲劇平台@《盜賊：七個朝鮮通寶》海報）

10．ENA《寶拉！黛博拉》（寶拉！黛寶拉）
（圖源：ENA《寶拉！黛寶拉》海報）

（韓國 GOODDATA 調查公司的話題性排行，依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

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