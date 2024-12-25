你倆真沒交往？丁海寅&庭沼玟聖誕節也要同框，一起逛畫廊

丁海寅、庭沼玟，你倆再這樣下去又要傳戀愛緋聞啦？ ！

24日平安夜當晚，丁海寅和庭沼玟「約會」的場景被鏡頭捕捉下來。 兩人與一起拍攝電視劇《媽媽朋友的兒子》的演員尹志溫、金智恩聚會。 尹志溫將合照公開在個人SNS上並發文表示「聖誕快樂，也祝大家新年快樂」。四人身處類似美術館的地方，一同參觀。 丁海寅戴著帽子和口罩，其他人則沒有任何遮擋。



前不久，丁海寅與庭沼玟因合作《媽媽朋友的兒子》而傳出緋聞，兩人展現出堪比戀人的默契，超強的化學反應而被不少觀眾質疑「兩人是不是真的在交往」。 庭沼玟還親自回應了觀眾們的質疑，表示：「戀愛並非事實」，並補充「只是化學反應太好了，我是一個很重視與演員配合的人，對於我能配合的部份，我都會盡力去配合，並且覺得這對推動劇情發展和合作有幫助。 這次也是如此，既然不是一個人演戲，重要的是對方如何反應、如何敞開心扉，（丁）海寅哥哥正是這樣做的，我很感謝他。」儘管兩人否認了戀愛傳聞，但又在雙人寫真拍攝中再一次展現出輕鬆甜蜜的氛圍，又一次引爆關注。



看到丁海寅和庭沼玟平安夜「約會」照的網友們表示：「難怪會讓人誤會」、「希望兩人是真的在交往」、「他們的化學反應至今依然無敵」等。

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