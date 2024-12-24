《非意图的恋爱谈》《当我的指尖触碰到你的温度时》焘宇被爆曾吸食大麻韩粉失望

昨（23）日，演出《非意图的恋爱谈》与《当我的指尖触碰到你的温度时》与元太珉组BL CP爆红的演员焘宇，被爆曾在2020年吸食大麻，但演艺活动并未中断引发了争议。

据‎《体育朝鲜》报导，有演艺圈人士爆料焘宇（焘音同道，全名한도우）在2020年12月吸食大麻遭到处分后，「未反省仍持续活动」。后续该报调查显示焘宇确实在2020年12月大麻违反了毒品管制相关法律，后来受到教育进修（似台湾的毒品危害讲习），是有条件的缓起诉。



该报指出焘宇触法后活动仍不断，拍了《Dear. M》（隔年初开拍）、《非意图的恋爱谈》（2022年选角完毕，2023播出）、《当我的指尖触碰到你的温度时》（《非意图的恋爱谈》衍生电影，2023开拍，2024上映）、《搜查班长1958》，因《非意图的恋爱谈》与《当我的指尖触碰到你的温度时》爆红后，还不断举行粉丝见面会与作品粉丝见面。



▼《非意图的恋爱谈》与《当我的指尖触碰到你的温度时》见面会，直到最近都还有相关活动



该报还采访焘宇经纪公司VAST娱乐，VAST娱乐表示大麻事件发生在与焘宇签约之前「所以无话可说」，而现在合约已结束。即便VAST娱乐撇清关系，其他报导仍怀疑VAST当初为何会和焘宇签约。

▼VAST娱乐至少到9月还和焘宇有合约



韩国网友得知此事颇愤怒，Theqoo讨论文盖了要400楼留言，大部分都表示不知道他有那样的过往、很是失望，「把《我的手》（《当我的指尖触碰到你的温度时》缩名）还我」、「什么都没交代就进经纪公司了吗」、「《我的手》还在等第二季呜呜」、「因为演得不错，没想到会遭受重击」、「晕……我还买了《我的手》蓝光」……等等，明显有许多韩国粉丝失望不已。

一般来说韩国艺人若触法，都会有长时间的「反省期」甚至遭演艺圈唾弃，如朱智勋2009年曾因吸大麻中断活动，后来入伍暂离演艺圈；金赛纶2022年爆出酒驾后演艺事业崩塌，后来私下活动与IG活动仍不时遭到抨击没反省。焘宇走红之后才被爆出黑历史，加上遭怀疑没反省、没向经纪公司交代，难怪引起争议，令人遗憾。

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