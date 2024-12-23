韓國首例！TWS明年2月見面會〈42：CLUB〉嘗試「刷臉入場」，傳統方式不廢除

HYBE娛樂今日（23日）宣布，將在2025年2月14日至16日於首爾松坡區奧林匹克公園手球競技場舉行的2025 TWS首場粉絲見面會「〈42：CLUB〉IN SEOUL」中首次應用Interpark Triple的「Face Pass」技術，即「臉部識別通行服務」。

使用Face Pass無需身份證和門票驗證，僅通過臉部識別即可進行身份確認並快速入場。 這一技術由Viva Republica（旗下有移動金融App「Toss」）提供，應用於Interpark Triple的Interpark門票系統。HYBE娛樂在今年8月與Toss及Interpark Triple簽署了諒解備忘錄（MOU），共同開發並推廣基於人臉辨識技術的解決方案。



本次TWS粉絲見面會上，觀眾可自由選擇是否使用Face Pass。已註冊Toss人臉識別入場服務的觀眾無需重新註冊，只需在Interpark購票即可；未使用過該服務的觀眾可在入場前通過Interpark的Face Pass註冊自己的臉部。當日入場時，只需通過入場口的攝像頭進行面部識別即可進入。 選擇不註冊臉部信息的觀眾則可按照傳統流程，現場驗證身份證和門票後入場。

據悉，該服務預計可以顯著縮短入場等待時間，同時遏制黃牛搶票問題。

TWS粉絲見面會門票可在Interpark購買，官方粉絲俱樂部預售將於1月10日晚上8點開始，一般預售則於1月13日晚上8點進行。 相關信息可通過TWS Weverse社區及Interpark網站查看。



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