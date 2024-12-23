WINNER還能完成體回歸嗎？宋旻浩今日解除召集，D社再爆料：同事們吐槽「他還不如不來」

WINNER成員宋旻浩於12月23日正式結束社會服務要員的服役。 自去年3月24日入伍至今，他在陸軍訓練所完成基礎軍事訓練后，開始以社會服務要員身份服役。 然而，儘管服役期結束，宋旻浩卻面臨無法完全釋懷的處境，因「敷衍履職」的質疑仍在持續。 近期，警方針對這一指控已展開立案前調查。

同為WINNER成員的隊長姜昇潤則於本月19日以優異表現完成現役軍人義務，並榮獲優秀 士兵獎，他通過親筆信向粉絲們表示：「我會很快和秦禹哥、昇勳哥、旻浩一起牽手與大家見面！我會讓大家過得像穿花鞋般幸福！我愛你們，INNER CIRCLE（粉絲名）。」字裏行間都展現了隊員之間深厚的情誼。



本月17日D社於12月17日報導，宋旻浩在首爾麻浦居民福利設施服替代役期間並未被目擊到上班，而福利設施方面則回應稱，他在解召日前已提交病假及年假申請。 對此，宋旻浩所屬經紀公司稱：「有關他的服役詳情無法進一步確認，但病假的理由是其服役前已有的治療延續，其他假期使用均符合規定」，以否認相關質疑。 然而圍繞其工作態度的爭議仍在發酵。

隨著爭議持續，有民眾通過「國民申訴平臺」向首爾麻浦警察署提出民願，要求對宋旻浩的社會服務履職情況以及相關負責人展開徹底調查。 申訴人指出，根據《韓國憲法》和《兵役法》，宋旻浩有履行兵役義務的責任，而此次「敷衍履職」指控應通過警方調查予以徹查。 麻浦警察署現已接手此案，計畫通過調取福利設施的監控錄像等手段對相關情況展開核實調查。 民眾希望警方能徹底釐清真相，如有違法行為，將依法嚴肅處理。



與此同時D社又與今日發佈獨家報導，採訪了包括與宋旻浩在同一設施共同服役的社會勤務要員A某、職員B某（同大廈2樓停車事務組）等6人（同事2人，朋友2人），眾人均表示：「沒上過班」、「完全不幹活」、「 根本不來，如果某天來了，也只是戴著耳機，一大半的時間都躺著玩遊戲」、「還不如不來」、「同事們又有什麼罪呢」。

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