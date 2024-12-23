與「白賢祐」一起開啟2024，與「白司彥」一起結束2024！這兩位「白女婿」深入人心啊

2024年，韓劇依舊熱鬧非凡，男神們輪番登場，各展魅力，每位男主都令人心動，觀眾紛紛追劇狂潮。而且......兩位「白女婿」的妻子都姓「洪」，真是緣分啊！
在今年諸多韓劇男神中，這兩位尤為耀眼，觀眾們還發現他倆居然都是「白女婿」，一位是《淚之女王》裡的「白賢祐」（金秀賢 飾），一位是正在熱播中的《現在撥打的電話》中的「白司彥」（柳演錫 飾）。
《淚之女王》裡金秀賢首次飾演人夫，挑戰婚姻倦怠期，雖然整天想著如何與結婚三年的白富美妻子洪海仁（金智媛 飾）離婚，實際上卻愛得深沉且執著，不離不棄，寧願犧牲自己也要保護妻子。 整部劇猶如性轉版的「霸道總裁愛上我」，在金秀賢精湛演技的詮釋之下「白賢祐」如同真實存在一般，就連喝醉時都變得格外可愛。 他通過細膩的眼神、表情以及語氣的變化，成功地傳遞了角色的情感層次，讓觀眾感受到他作為一個複雜人物的深度。
接下來就是目前熱播中的《現在撥打的電話》裡柳演錫扮演的「白司彥」，是青瓦台最年輕的發言人，年輕、帥氣、出身名門、工作經歷豐富，完美得不可挑剔。 這樣一個聰明、冷靜且有些神秘的男人他有著複雜的過去和深深隱藏的秘密-與妻子「洪熙珠」（蔡秀彬 飾）是契約婚姻，而這場婚姻還是他一手策劃才得到，因為背後是更加深沉的愛意和守護。 隨著劇情的深入，「白司彥」也展現了深刻的情感成長和內心變化。
柳演錫在劇中的表現得到了許多好評，尤其是在展現角色的情感深度和複雜性方面。 他憑藉豐富的表演技巧，將「白司彥」這個人物塑造得非常立體和真實，通過細膩的情感表達和肢體語言、眼神交流等傳遞人物情感，使角色的內心矛盾和成長過程更加動人，能夠很好地捕捉角色在情感變化和心理掙扎中的細微變化，就連原作作者都大讚他與「白司彥」的契合度高達200%！
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