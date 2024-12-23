【韓網熱門】自稱是「Uaena」的政客惋惜IU的「政治立場」，全網狂批：那你快點脫粉吧

前國民力量黨非常對策委員朴殷植對歌手IU表露政治立場一事表示了遺憾。

朴殷植與22日在Facebook發文表示：「看到報導說IU曾支援過讚成彈劾的集會，真心感到難過。 從她唱《Boo》和《棉花糖》的時候起我就認為她很有才華。 在《無限挑戰》中她替行程繁忙的少女時代成員Jessica演唱《冷麵》，當時朴明洙無禮地說『她是誰，把Jessica叫來』，她忍住委屈努力表演更的樣子更讓我對她刮目相看。 看到她在《Good Day》舞台上表現出三段高音時，我很開心地想著『IU終於紅了』; 當她開始作曲並以藝術家的身份獲得大眾認可時，讓我覺得很驕傲; 在《我的大叔》中作為演員成功時，令我感到驚豔; 而在軍隊中第一次聽到她的《夜信》時，那種感動至今難以忘懷。 以前她好像並未表露政治立場......」表達了自己的遺憾之情。

韓國網友評論：

1. 又在發什麼瘋？

2. 彈劾也要區分保守、進步嗎？？ 腦子呢？

3. 那你快脫粉吧

4. 都內亂了，還什麼政治立場，只有常識和非常識的區分

5. 從來沒請過支持者吃飯，只知道坐在那裡的人，怎麼可能知道想請粉絲吃飯的心情

6. 不然你去當林英雄的粉絲吧

7. 讚成彈劾不是政治立場而是常識

8. 我的髒話已經到嘴邊了

9. 但凡你考慮過國家就說不出這種話

10. 要麼脫粉要麼退黨

11. 所以呢？？

12. 請問你是誰？

13. 別給自己喜歡的藝人強加政治立場

14. IU的粉絲去內亂黨派了？？

15. 既然開始討厭她了，就請你脫粉吧

16. IU有你這種粉絲也是倒楣

17. 快脫粉吧，太沒有水準了

18. 傷心？ 國民都什麼樣了，你們是不是太閒了???

19. 這是正常人和非正常人之間的鬥爭

20. IU加油！

原文：https://theqoo.net/square/3541377507

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