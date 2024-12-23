WINNER还能完成体回归吗？宋旻浩今日解除召集，D社再爆料：同事们吐槽「他还不如不来」

WINNER成员宋旻浩於12月23日正式结束社会服务要员的服役。 自去年3月24日入伍至今，他在陆军训练所完成基础军事训练后，开始以社会服务要员身份服役。 然而，尽管服役期结束，宋旻浩却面临无法完全释怀的处境，因「敷衍履职」的质疑仍在持续。 近期，警方针对这一指控已展开立案前调查。

同为WINNER成员的队长姜升润则於本月19日以优异表现完成现役军人义务，并荣获优秀 士兵奖，他通过亲笔信向粉丝们表示：「我会很快和秦禹哥、升勋哥、旻浩一起牵手与大家见面！我会让大家过得像穿花鞋般幸福！我爱你们，INNER CIRCLE（粉丝名）。」字里行间都展现了队员之间深厚的情谊。



本月17日D社於12月17日报导，宋旻浩在首尔麻浦居民福利设施服替代役期间并未被目击到上班，而福利设施方面则回应称，他在解召日前已提交病假及年假申请。 对此，宋旻浩所属经纪公司称：「有关他的服役详情无法进一步确认，但病假的理由是其服役前已有的治疗延续，其他假期使用均符合规定」，以否认相关质疑。 然而围绕其工作态度的争议仍在发酵。

随著争议持续，有民众通过「国民申诉平台」向首尔麻浦警察署提出民愿，要求对宋旻浩的社会服务履职情况以及相关负责人展开彻底调查。 申诉人指出，根据《韩国宪法》和《兵役法》，宋旻浩有履行兵役义务的责任，而此次「敷衍履职」指控应通过警方调查予以彻查。 麻浦警察署现已接手此案，计画通过调取福利设施的监控录像等手段对相关情况展开核实调查。 民众希望警方能彻底厘清真相，如有违法行为，将依法严肃处理。



与此同时D社又与今日发布独家报导，采访了包括与宋旻浩在同一设施共同服役的社会勤务要员A某、职员B某（同大厦2楼停车事务组）等6人（同事2人，朋友2人），众人均表示：「没上过班」、「完全不干活」、「 根本不来，如果某天来了，也只是戴著耳机，一大半的时间都躺著玩游戏」、「还不如不来」、「同事们又有什么罪呢」。

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